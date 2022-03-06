Tử vi ngày 6/3/2022: 3 con giáp gặp họa phá tài, Hung Tinh chiếu mệnh đem đến nhiều bất lợi, cẩn thận có kẻ ném đá giấu tay

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 6/3/2022 hôm nay, tuổi Dậu có thể phải chịu không ít áp lực trong công việc do vận trình đi xuống. Con giáp này cảm thấy tinh thần bị đè nén, khó phát huy năng lực hay tập trung toàn tâm toàn ý, hiệu suất công việc vì thế giảm sút.

Bên cạnh đó, cục diện ngũ hành xung khắc cho thấy, mâu thuẫn vợ chồng chưa được giải quyết khiến chiến tranh lạnh kéo dài nhưng chẳng ai chịu là người xuống nước trước. Không khí trong nhà vì thế càng ngày càng căng thẳng.

Sự xuất hiện của hung tinh khuyên con giáp này khi ký kết những hợp đồng, giấy tờ quan trọng cần rà soát kỹ càng nội dung, đừng chủ quan kẻo hung tinh gây điềm hung hại, vừa mất uy tín bản thân lại vừa gây hao tổn tiền của.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 6/3/2022 hôm nay, điềm báo thị phi ập đến, gây nên một phen sóng gió, lao đao với tuổi Sửu. Những suy nghĩ, hành động cứng nhắc có thể khiến bản mệnh vô ý đắc tội với tiểu nhân. Khiến đối phương đặt điều, cản trở công việc của bản mệnh.

Chẳng những vậy, tài vận của con giáp này còn bị đe dọa. Đường kiếm tiền gặp nhiều trắc trở, tiền bạc khó đến tay. Bản mệnh có vẻ như đang mù quáng đi theo con đường không phù hợp, chẳng những mất tiền mà còn có thể gặp phải nhiều chuyện rắc rối phía sau.

Điểm sáng duy nhất trong vận trình là ở phương diện tình cảm. May mắn bản mệnh có một người bản mệnh đời rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe, sẻ chia và thông cảm cho những khó khăn. Có điều gì phiền lòng hãy cùng trò chuyện để vừa giải tỏa tinh thần vừa cùng tìm cách tháo gỡ.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 6/3/2022 hôm nay, điềm báo thị phi ập đến, gây nên một phen sóng gió, lao đao với tuổi Sửu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 6/3/2022 hôm nay, tuổi Mão cần hết sức thận trọng trong công việc do phải đối đầu với cục diện tương phá. Con giáp này không nên chủ quan, bởi rất có thể những công việc tưởng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ.

Trong ngày này, tuổi Mão cần chú ý tiểu nhân lăm le, ném đá giấu tay. Hàng loạt rắc rối xảy ra cùng lúc khiến tâm trạng của bản mệnh bị ảnh hưởng theo. Nếu không kiểm soát cảm xúc tốt, con giáp này sẽ khó lòng tập trung vào công việc, hiệu quả làm việc giảm đi trông thấy.

Ngũ hành tương sinh cho thấy chuyện tình cảm cũng có những tín hiệu đáng mừng. Tuy đôi bên vẫn có cãi vã, giận hờn đôi chút, nhưng sau đó nhanh chóng làm lành, không ai còn hờn dỗi. Với người độc thân, gia đình luôn là điểm tựa vững vàng về tinh thần cho bản mệnh, nếu cảm thấy cô đơn, hãy về bên gia đình.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!