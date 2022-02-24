Tử vi ngày 24/2/2022, 3 con giáp đương đầu với nhiều sóng gió, thị phi bủa vây, dễ xảy ra tranh chấp trong công việc

12 con giáp tử vi 24/02/2022 00:05

Xem tử vi 12 con giáp trong hôm nay ngày 14/2/2022 dự báo, trong ngày thứ Năm này có 3 con giáp đương đầu với nhiều sóng gió, thị phi bủa vây, dễ xảy ra tranh chấp trong công việc.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 24/2/2022 hôm nay, tuổi Tuất rất dễ vướng vào tranh chấp với người có chức vụ cao hơn mình. Con giáp này không nên đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao, nếu không, chính bản mệnh cũng sẽ là người phải chịu nhiều thiệt thòi nhiều hơn.

Cho dù có gặp khó khăn nhiều đến thế nào đi chăng nữa, bản mệnh cũng không nên suy nghĩ nông nổi, muốn từ bỏ hoặc thôi việc, bởi hành động đó chỉ là trốn chạy chứ không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề. Hãy dũng cảm đối mặt với mọi trở ngại.

Trong ngày Mộc khắc Thổ, một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của đối phương, biết suy nghĩ cho người ấy, đừng nói ra những lời tổn thương lòng người.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 24/2/2022 hôm nay, tuổi Tý dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè và đồng nghiệp. Con giáp này cần phải giữ vững lập trường của mình, không để quyền thế hoặc tiền tài che mờ mắt.

Bản mệnh cũng nên cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, không nên hành động theo cảm tính bởi có thể, những điều con giáp này trông thấy chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Hãy lắng nghe và quan sát nhiều chiều, nhiều phương diện hơn.

Bù lại trong ngày Thủy sinh Mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà rất hài hòa và yên ấm. Mỗi khi gặp khó khăn hoặc bế tắc, bản mệnh có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình, chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc.

Tử vi ngày 24/2/2022, 3 con giáp đương đầu với nhiều sóng gió, thị phi bủa vây, dễ xảy ra tranh chấp trong công việc - Ảnh 1
Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 24/2/2022 hôm nay, tuổi Tý dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè và đồng nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 24/2/2022 hôm nay khuyên tuổi Thìn nên học cách lắng nghe người khác, không nên khăng khăng với ý kiến của mình trong tất cả mọi việc. Hãy dừng lại quan sát để nhận ra đâu là điều mình đã làm tốt, đâu là điều cần phải sửa đổi thì mọi việc mới tốt lên được.

Trong ngày Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng không mấy thuận lợi. Con giáp này và nửa kia dễ cãi cọ, mâu thuẫn với nhau, và nguyên nhân có thể xuất phát từ những bất đồng chưa thể dung hòa giữa đôi bên.

Khi mâu thuẫn nổ ra, tuổi Thìn nên giữ bình tĩnh và đặt mình vào vị trí của đối phương. Hãy kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, nếu không bản mệnh rất dễ nói ra những lời gây tổn thương nửa kia, khiến tình cảm đôi bên rạn nứt.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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