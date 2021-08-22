Tử vi ngày 22/8/2021: 3 con giáp bị ‘mây đen’ cản đường khiến bản mệnh ‘tiền mất tật mang’, thị phi đeo bám

12 con giáp tử vi 22/08/2021 05:43

Tử vi trong ngày Chủ Nhật cuối tuần ngày 22/8/2021 chỉ ra rằng, trong ngày hôm nay có 3 con giáp bị ‘mây đen’ cản đường khiến bản mệnh rơi vào cảnh ‘tiền mất tật mang’, thị phi đeo bám không tài nào tránh khỏi.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 22/8/2021 hôm nay, Sửu Ngọ tương hại sẽ tác động khá lớn đến vận trình nay của tuổi Ngọ. Công việc của con giáp này khó bề yên ổn khi liên tục có kẻ xấu bụng nhúng tay nhằm phá hoại mọi nỗ lực mà bản mệnh đã bỏ ra.

Chưa kể hung tinh xuất hiện, con giáp này sẽ gặp nhiều bất lợi nếu đối đầu với những người có chức quyền trong ngày hôm nay. Tốt hơn hết bản mệnh nên giữ bình tĩnh để có thể sáng suốt đưa ra các quyết định quan trọng mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ yếu tố tiêu cực nào.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, các cặp đôi sẽ trải qua một ngày với những cảm xúc mới mẻ. Dù công việc bận rộn, cả hai không quên dành cho nhau những sự quan tâm trìu mến, những lời động viên chia sẻ ấm áp.

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 22/8/2021 hôm nay, tuổi Thân cần đề phòng họa mất tiền mất của. Vì hơn thua chuyện tiền bạc mà anh em, bạn bè có thể quay lưng lại với nhau bất cứ lúc nào. Dù trong bất cứ trường hợp cũng cần giữ bình tĩnh, chớ vội buông xuôi.

Con giáp này cũng chớ nên nghe theo những lời đường mật mà vội vàng ra quyết định đầu tư vào thời điểm này. Những rủi ro tiềm ẩn không ngờ đến có thể đẩy bản mệnh vào đường cùng đó. Hãy kiên nhẫn và tìm hiểu thật kỹ càng mọi thứ trước.

Ngũ hành Thổ sinh Kim, đừng quên rằng bên cạnh bản mệnh luôn có một hậu phương vô cùng vững chắc. Hãy chia sẻ những khó khăn mà con giáp này gặp phải, những lời khuyên của đối phương có thể giúp ích cho con giáp này rất nhiều đó.

Tử vi ngày 22/8/2021: 3 con giáp bị ‘mây đen’ cản đường khiến bản mệnh ‘tiền mất tật mang’, thị phi đeo bám - Ảnh 1
Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 22/8/2021 hôm nay, tuổi Thân cần đề phòng họa mất tiền mất của. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho biết Chủ nhật ngày 22/8/2021 hôm nay, nhận thấy tuổi Hợi sẽ có một ngày thuận lợi suôn sẻ khi có sự hỗ trợ của quý nhân tam hội. Các mối quan hệ xã giao hài hòa có thể mang đến cho con giáp này những lợi ích lâu dài trong tương lai.

Tiếc rằng, sự hiếu thắng của bản mệnh có thể dẫn đến kết cục chẳng mấy tốt đẹp khi chịu tác động của hung tinh. Dù con giáp này có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chỉ một bước đi sai lầm cũng có thể khiến mọi thứ tan thành mây khói, nặng có thể mất việc, bồi hoàn thiệt hại vô cùng lớn.

Trong ngày ngũ hành Thổ khắc Thủy, vì mải mê công việc mà con giáp này chẳng mấy quan tâm đến một nửa của mình. Sự hời hợt đến lạnh lùng của tuổi Hợi có thể khiến mối quan hệ của hai người trở nên ngày một xấu đi.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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