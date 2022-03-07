Tử vi hôm nay 7/3: 3 con giáp gặp phải cục diện tương xung, sự nghiệp thất bát, tiền tài ảm đạm

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Hai ngày 7/3/2022 hôm nay, tương hình tác động, những lời nói thiếu suy nghĩ của tuổi Tuất dễ gây tổn thương cho người khác. Tốt nhất, con giáp này chớ nên nói năng và hành động tuân theo cảm xúc nóng nảy nhất thời.

Thổ vượng cho thấy nhiều khi tuổi Tuất quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp. Hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác, con giáp này sẽ tìm ra hướng đột phá để giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tiêu cực ấy khiến khó khăn lại càng chồng chất. Hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 7/3/2022 hôm nay, tuổi Tý dễ trở nên nóng nảy và cáu kỉnh do chịu tác động của cục diện tương hại. Bản mệnh thường không chịu nghe ý kiến của người khác vì thường cho rằng mình là người hiểu rõ mọi việc nhất.

Đừng để thái độ làm việc như vậy khiến cho kẻ tiểu nhân nhân cơ hội lợi dụng. Bản mệnh hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, sự nóng vội và chủ quan sẽ khiến con giáp này càng dễ rơi vào bẫy của kẻ xấu hơn.

Cục diện Thổ khắc Thủy còn cho thấy nhiều mâu thuẫn đang tồn tại trong mối quan hệ giữa con giáp và nửa kia của mình. Nếu để mọi chuyện tiếp tục như hiện tại, tình cảm của hai người sẽ nhanh chóng trở nên lạnh nhạt.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 7/3/2022 hôm nay, tuổi Tý dễ trở nên nóng nảy và cáu kỉnh do chịu tác động của cục diện tương hại. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ Hai ngày 7/3/2022 hôm nay, ảnh hưởng của cục diện tương xung, sự nghiệp của tuổi Sửu phát triển theo chiều hướng xấu. Sự lơ là khiến con giáp này dễ gặp phải khúc mắc ngay cả trong những công việc tưởng chừng quen thuộc.

Trong ngày mới hôm nay tuổi Sửu cần hết sức cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định và tránh những hành động nông nổi, gây thêm phiền phức cho chính bản thân mình. Dù là việc đơn giản đến mấy cũng không được chủ quan.

Tử vi con giáp cũng khuyên bản mệnh nên tránh gây mâu thuẫn với bạn bè và đồng nghiệp. Nếu ý kiến có bất đồng, đôi bên cũng nên trao đổi một cách thiện chí, chớ nâng cao quan điểm của bản thân, hạ thấp quan điểm của người khác.

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