Tử vi Chủ Nhật 18/7/2021 của 12 con giáp: Dần - Mão sánh đôi trên con đường tài lộc, Thìn gặp nhiều vấn đề nan giải

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, người tuổi Tý vốn rất thông minh và nhanh nhẹn, tuy nhiên, trong ngày Chủ Nhật lại phạm vào cục diện Tý Mão tương hình nên con giáp không được may mắn.

Bản mệnh thường xuyên nói năng không suy nghĩ và không để ý đến cảm nhận của người khác. Hãy chú ý hơn trong giao tiếp, khi muốn góp ý với ai, đừng sử dụng những từ ngữ quá nặng nề, gây tổn thương tự trọng của đối phương.

Chủ Nhật này, Thiên Quan gây rối, người tuổi Sửu có thể sẽ phải va chạm với những người có quyền cao chức trọng. Để tránh đưa bản thân mình vào rắc rối, bạn cần phải chú ý cách cư xử, tránh bị kích động và có những hành động quá khích.

Bạn là người mạnh mẽ và quyết đoán, sẵn sàng bảo vệ những điều mình cho là đúng, tuy nhiên, bạn cũng cần phải xem xét tình huống trước mắt mình là thế nào, chớ nên hành động thiếu suy nghĩ, để lại ấn tượng xấu cho người khác.

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần tiến triển khá thuận lợi nhờ có Tam Hội giúp sức. Nhờ có đầu óc nhanh nhạy, bạn luôn là người tiên phong đưa ra các giải pháp, cho dù đó có là một việc tưởng chừng rất khó khăn và khiến mọi người lùi bước.

Quan hệ xã giao của con giáp này cũng hài hòa do bản mệnh là một người vừa có tài năng vừa biết cách cư xử. Dù có bực bội và nóng nảy đến thế nào, bạn cũng có thể kiềm chế sự nóng nảy và không bao giờ to tiếng với ai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thực Thần ghé thăm, người tuổi Mão làm nghề tự do có cơ hội làm ăn khá quan trong ngày 18/7/2021. Bản mệnh có thể tìm được những mối hợp tác có triển vọng, thu về lợi ích nhanh chóng hoặc hứa hẹn trong tương lai.

Với bản tính ôn hòa và rộng rãi, bạn dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, và đó chính là những cơ hội tốt giúp bạn phát triển trong tương lai.

Tuổi Thìn

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu trong ngày cuối tuần. Mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó, bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt.

Có thể chính bạn bè hoặc người thân của bạn là người phản đối bạn. Tuy nhiên, dù bản mệnh cảm thấy bất mãn, mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì trước tiên, bạn cũng nên xem lại mình chứ hạn chế nghĩ xấu cho người khác.

Tuổi Tỵ

Chủ Nhật, quan hệ giữa người tuổi Tỵ và nửa kia rất hòa hợp. Bạn tin rằng mình có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng với người ấy. Và cũng chính nhờ sự tin tưởng ấy mà vợ chồng bạn có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Chính Tài cho thấy người tuổi Tỵ có thể nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động của mình. Hãy chi tiêu tiết kiệm và có kế hoạch, như vậy thì sớm muộn gì bạn cũng trở thành người có của ăn của để.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tương Phá cảnh báo người tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày Chủ Nhật. Dù túi tiền của bạn có rủng rỉnh thế nào đi chăng nữa thì nếu muốn tích lũy, bạn vẫn cần phải tiêu tiền có kiếm soát hơn.

Người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần tránh đưa ra quyết định đầu tư trong ngày này, bởi thời điểm này, bạn khó có thể tìm được một mối hợp tác đáng tin cậy. Hãy bình tĩnh và chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn.

Tuổi Mùi

Tam Hợp phù trợ khiến công việc của người tuổi Mùi tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, vì nhiều khi đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế không chính xác nên bạn thường lên những kế hoạch quá xa rời hiện thực, thậm chí là ảo tưởng.

Trong các mối quan hệ xã hội, bạn được yêu mến vì luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Rất may mắn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đó sẽ là người chỉ ra con đường tương lai thích hợp cho bạn.

Tuổi Thân

Chính Ấn phù trợ, người tuổi Thân phát triển tốt nếu đi theo con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh là người có trách nhiệm với công việc nên dễ nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Bạn có thể được giao trọng trách trong ngày 18/7/2021.

Tuy nhiên, con giáp này cũng cần chú ý và sửa đổi bản tính cố chấp, bảo thủ của mình. Dù làm công việc này lâu hay chưa, bạn cũng nên cởi mở mà tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, đừng cho rằng mình mới là người biết rõ nhất mọi chuyện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, người tuổi Dậu có phản ứng nhanh nhạy và có khả năng ứng biến với nhiều tình huống rắc rối, tuy nhiên bạn lại quá kiêu ngạo và nóng nảy, sẵn sàng gây gổ với những người có quan điểm trái ngược với mình.

Nếu làm trong các công việc liên quan đến nghệ thuật, bản mệnh có cơ hội thể hiện được quyền uy của mình. Chính Ấn giúp bạn có thể nhận được sự nể trọng của người khác. Hãy cố gắng làm việc để xứng với danh tiếng của mình.

Tuổi Tuất

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trong ngày Chủ Nhật. Rất có thể nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị. Còn nếu cứ chần chừ, do dự, bạn sẽ phải nuối tiếc sau này đấy.

Cuối tuần, bản mệnh và nửa kia có thể bất đồng quan điểm với nhau trên một phương diện nào đó. Bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh lại rồi thảo luận sau, bởi trong lúc nóng nảy càng nói sẽ càng khiến mâu thuẫn thêm sâu sắc thôi.

Tuổi Hợi

Chủ Nhật ngày 18/7/2021, người tuổi Hợi đã lập gia đình sẽ có một ngày khá yên bình. Bạn luôn tin tưởng vào tất cả các thành viên trong gia đình mình. Nếu có vấn đề gì xảy ra, mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết hợp lý nhất.

Kiếp Tài khuyên bản mệnh chớ nên vội vàng, manh động trong công việc. Khi việc bạn làm nhận phải nhiều chỉ trích hoặc khuyên ngăn của người khác thì bạn chớ nên cứng đầu, khăng khăng với ý kiến của riêng mình. Hãy dành thời gian để nhìn nhận lại mọi việc.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.