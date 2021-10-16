Tử vi Chủ Nhật 17/10/2021 của 12 con giáp: Sửu - Mùi may mắn không ai bằng, Ngọ - Thìn cẩn trọng với lời đường mật của kẻ tiểu nhân

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, người tuổi Tý cho rằng mình là người tài giỏi nhất nên thường tỏ ra coi thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Bạn thường bỏ ngoài tai, không chịu tiếp thu góp ý của người khác.

Bên cạnh đó, hãy chú ý hơn trong giao tiếp, đặc biệt là khi muốn góp ý với ai, đừng sử dụng những từ ngữ quá nặng nề, gây tổn thương tự trọng của đối phương. Trên thực tế, những lời góp ý nhẹ nhàng sẽ đem lại tác dụng lớn hơn những lời nhiếc móc nhiều.

Thực Thần ghé thăm người tuổi Sửu làm nghề tự do, đem lại cho bạn những cơ hội làm ăn nhiều triển vọng trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác hứa hẹn, thu về lợi ích nhanh chóng.

Với bản tính ôn hòa và rộng rãi, bạn dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, và đó chính là những cơ hội tốt giúp bạn phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần tiết chế sự khéo léo quá mức của mình, đừng biến mình thành người không thực bụng.

Tuổi Dần

Tam Hội giúp sức khiến người tuổi Dần có đầu óc nhanh nhạy, đặc biệt là trong các công việc khó khăn, đòi hỏi người có đầu óc, bạn luôn tiên phong đưa ra các giải pháp.

Quan hệ xã giao của bản mệnh cũng hài hòa, bạn được mọi người yêu mến có cách cư xử chừng mực. Dù nóng giận đến mấy đi nữa, bạn luôn kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi Mão làm trong các ngành nghề nghiên cứu, dịch vụ khẳng định được vị thế của mình. Với vốn tri thức phong phú, bạn sẽ khiến nhiều người khâm phục và kính trọng.

Tuy nhiên, một khi đã bắt tay vào làm công việc gì, bạn nên cẩn thận và chăm chỉ hơn, đừng cho rằng mình có tài thì làm thế nào cũng được.

Tuổi Thìn

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thìn phải đối diện với nhiều chuyện khó giải quyết. Trong ngày hôm nay, bạn ít nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt.

Mộc khắc Thổ còn nhận thấy bạn và nửa kia chưa thật sự thấu hiểu nhau. Khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng bất đồng ý kiến, vô tình nói lời tổn thương nửa kia.

Tuổi Tỵ

Mộc sinh Hỏa, chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ tiến triển rất yên bình và hòa hợp. Bạn luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình với người ấy vì tin tưởng đối phương. Và đây chính là điều giúp vợ chồng bạn có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, Kiếp Tài lại cho thấy bạn dễ rơi vào cảnh mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với đồng nghiệp. Bản mệnh không nên quá cứng đầu cứng cổ, hãy thử nghe ý kiến của người khác đã xem sao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tương Phá cảnh báo người tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay. Dù tình hình tài chính có khả quan đi chăng nữa mà chi tiêu phung phí thì bạn cũng nhanh chóng trắng túi thôi.

Người làm trong lĩnh vực kinh doanh không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư trong ngày hôm nay, bởi thời điểm này, bạn gặp được rất ít đối tác đáng tin cậy. Hãy bình tĩnh và chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn, còn bây giờ hãy giữ kĩ tiền trong túi.

Tuổi Mùi

Tam Hợp là dấu hiệu tốt giúp công việc của người tuổi Mùi tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, bạn cần đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác hơn nếu muốn đưa ra những kế hoạch hợp lý cho tương lai.

Rất may mắn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đó có thể là người chỉ ra con đường tương lai thích hợp cho bạn hoặc giúp bạn giải quyết rắc rối ở hiện tại. Hãy tích cực nắm bắt cơ hội thuộc về mình.

Tuổi Thân

Chính Tài chiếu mệnh, hôm nay là ngày may mắn của người tuổi Thân trên phương diện tài lộc. Nếu là người làm ăn, bạn có thể mở rộng quy mô bán hàng hoặc kinh doanh sản xuất, để lợi nhuận đổ về ào ạt.

Người làm công ăn lương cũng nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Bạn có thể thấy rằng mọi cố gắng của mình không hề uổng phí, cấp trên luôn rõ bạn đã làm được những gì.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có phản ứng nhạy bén và giỏi ứng biến với nhiều tình huống rắc rối, tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, bạn lại quá kiêu ngạo và nóng nảy, không chịu thỏa hiệp với người có ý kiến trái chiều.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, nếu là người có gia đình, bạn cần chủ động giữ khoảng cách với họ, đừng để một phút sa ngã gây tác động xấu đến tình cảm vợ chồng.

Tuổi Tuất

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trong ngày hôm nay. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Bản mệnh luôn muốn tỏ ra mình tài giỏi để nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song điều đó lại khiến bạn thường xuyên lấp liếm đi những vấn đề mà mình chưa hiểu rõ hoặc làm sai. Việc này không chỉ gây hại cho chính bạn mà có thể ảnh hưởng đến cả công việc chung nữa.

Tuổi Hợi

Thủy sinh Mộc, người tuổi Hợi đã lập gia đình sẽ có một ngày khá yên bình. Nếu có vấn đề gì xảy ra, mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết hợp lý nhất. Các thành viên trong gia đình bạn luôn tin tưởng lẫn nhau

Chính Quan nâng đỡ giúp sự nghiệp của bạn đạt được những bước tiến triển khả quan. Hãy giữ tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá cao và trọng dụng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.