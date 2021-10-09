Tử vi Chủ Nhật, 10/10/2021 của 12 con giáp: Mão - Thìn tài chính ổn định, Thân - Hợi dễ vướng thị phi, tiền tài đi xuống

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Tý có năng suất làm việc rất cao. Bản mệnh không ngại ngần khi đối diện với khó khăn, thậm chí càng khó khăn, bạn lại càng cảm thấy hăng hái và quyết tâm hơn.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau và luôn cùng thảo luận mọi vấn đề trong nhà. Bạn tin rằng hai người có thể đồng lòng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Hôm nay người tuổi Sửu chẳng thể nào bình tĩnh đối diện với rắc rối như mọi ngày. Bạn thường xuyên thay đổi suy nghĩ và cách hành động, khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu và khó có thể đặt lòng tin nơi bạn.

May mắn là nửa kia của bạn luôn dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, bạn nên tâm sự với người ấy chứ đừng giấu trong lòng, bởi cho dù người ấy không thể giúp đỡ bạn thì bạn cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Tuổi Dần

Dần Thân Tương Xung, người tuổi Dần sẽ phải làm việc vô cùng vất vả trong ngày hôm nay. Cho dù xung quanh không có ai chủ động giúp đỡ bạn đi nữa, hãy suy nghĩ tích cực hơn và tự nhắc nhở bản thân rằng muốn phát triển thì con người phải vượt qua thử thách.

Để tăng hiệu quả làm việc, một khi đã bắt tay vào công việc gì, bản mệnh không nên xao nhãng nghĩ đến những chuyện khác, hoặc làm nhanh chóng cho xong việc. Đặc biệt, khi có người khác góp ý, bạn cũng nên chú ý tiếp thu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Mão có tình hình tài chính ổn định trong ngày hôm nay. Cho dù mức lương hiện tại của bạn là cao hay thấp, chỉ cần bạn chi tiêu hợp lý thì không sợ không có của ăn của để.

Một số người làm công ăn lương hoặc làm ăn buôn bán có thể nhận được một khoản kha khá tương sức với công sức lao động đã bỏ ra. Bạn có thể dùng khoản tiền này để tiến hành đầu tư hoặc cho vào quỹ tiết kiệm.

Tuổi Thìn

Nhờ có Tam Hợp giúp sức mà công việc của người tuổi Thìn tiến triển tương đối thuận lợi. Chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, khiến cấp trên hài lòng và tin tưởng.

Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý hơn trong cách đối nhân xử thế. Dường như bạn đang quá lạnh lùng, không muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Hãy cởi mở với mọi người hơn bởi trao đổi ý kiến cũng là cách hữu hiệu giúp bạn nhận ra thiếu sót của bản thân và tìm cách khắc phục.

Tuổi Tỵ

Nhờ Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ rất thông minh, nhanh trí nên sẽ nhanh chóng nắm bắt được gốc rễ vấn đề trong ngày hôm nay. Đồng thời, bạn cũng là người khiêm tốn, chịu khó thu ý kiến đóng góp.

Trong cuộc sống, có thể bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác, tuy nhiên không phải ai cũng biết ơn bạn vì điều đó. Vì thế, một khi đã quyết định giúp đỡ ai thì hãy cứ vô tư, đừng so đo thiệt hơn, đồng thời chủ động giữ khoảng cách với bạn bè, đồng nghiệp xấu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ dường như đang dành quá nhiều thời gian cho công việc. Bạn cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn, bởi tiền bạc quan trọng thật đấy nhưng không thể nào đánh đổi bằng tình thân được.

Chính Quan nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Ngọ đang có những bước phát triển tích cực. Bạn khẳng định được mình là người có tinh thần trách nhiệm cao nên thường được giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

Tuổi Mùi

Chính Ấn là dấu hiệu tốt cho người tuổi Mùi làm công ăn lương trong ngày hôm nay. Bạn có thể tìm được cơ hội để thể hiện bản thân, khiến người khác khâm phục và tin tưởng. Vị thế của bạn đang ngày càng được khẳng định.

Người làm lãnh đạo thường nhận được sự tôn trọng của cấp dưới. Bạn nên đưa ra những kế hoạch tham vọng hơn cho cả tập thể cố gắng, đừng mãi dừng chân ở những kế hoạch an toàn, có như vậy thì công ty, doanh nghiệp mới ngày càng phát triển.

Tuổi Thân

Tỷ Kiên gây rối, người tuổi Thân dễ vướng vào chuyện tranh chấp, thị phi của đồng nghiệp. Những lúc như vậy, bạn nên kiềm chế tính nóng nảy của bản thân, tránh đổ thêm dầu vào lửa, khiến sự việc đi càng lúc càng xa.

Một số người quá tự tin vào khả năng của mình nên thành ra kiêu ngạo, không muốn hợp tác với ai, tự cô lập bản thân. Bạn nên biết rằng mình không phải là người vạn năng, và có những việc mình không thể hoàn thành nếu chỉ có một mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự che chở của Tam Hội. Bản mệnh rất tự tin nên chẳng hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức. Bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Bạn có thể học hỏi được nhiều điều có giá trị từ người ấy, giúp ích cho công việc sau này. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để hỏi người ấy những điều mình còn chưa rõ.

Tuổi Tuất

Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi Tuất có thể là tiên phong trong quá trình tìm kiếm biện pháp giải quyết công việc. Với đầu óc thông minh và mưu lược, bạn thường xuyên đưa ra những ý kiến độc đáo không hề trùng lặp với bất cứ ai.

Hôm nay người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Chắc hẳn bạn cũng mong muốn tìm được người cùng chia sẻ nỗi niềm từ rất lâu rồi đúng không?

Tuổi Hợi

Tương Hại giáng họa khiến người tuổi Hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối. Tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá giấu tay, khiến bạn vướng phải nhiều thị phi, tuy nhiên bạn càng nóng nảy, mất bình tĩnh thì lại càng dễ rơi vào bẫy.

Trong công việc, tâm tính dễ bị kích động khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn thì không nên làm theo ý mình mà nên thử thảo luận với mọi người xung quanh trước.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.