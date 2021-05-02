Từ đây đến cuối năm 2021: Khốn khó vụt qua, vận may đang tới, 3 tuổi được Thần Tài chỉ điểm, đánh đâu thắng đó, tiền của đổ vào két ầm ầm

12 con giáp tử vi 02/05/2021 00:06

Theo tử vi 12 con giáp, mọi khó khăn khốn khó đã qua, vận may đang tới, từ giờ đến cuối năm, 3 con giáp may mắn này có cơ hội đổi đời chỉ sau một đêm, tiền của chất đống cao như núi.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp hiền lành, sống tình cảm và biết cách cảm thông, thấu hiểu, chia sẻ với mọi người xung quanh. Người tuổi Dậu luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không hề suy tính thiệt hơn, cũng không đòi hỏi đền đáp công sức. Chính sự thiện lương, tử tế ấy của Dậu khiến họ được ơn trên hết lòng ưu ái, ban cho nhiều cơ may để trở thành con giáp may mắn hơn người.

Theo tử vi 12 con giáp, từ đây đến cuối năm 2021, Dậu sẽ có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Chẳng những thăng chức tăng lương, kiếm được bộn tiền, Dậu còn khẳng định được tài năng của mình trước cấp trên. Từ đây tương lai xán lạn, số má lắm của nhiều tiền sẽ đeo bám người câm tinh con Gà "mỏi mệt".

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh người tuổi Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều can đảm, quyết đoán và dám dấn thân. Thìn có ý chí vươn lên, vừa liều lĩnh lại vừa tham vọng làm giàu, ít có ai bì kịp. Trước khó khăn, vấp ngã, Thìn luôn tự vực mình đứng dậy, trở thành người tiên phong thành công trong mọi lĩnh vực. Nhờ thế, ngay từ thuở độc thân con giáp tuổi Thìn dù là nam hay nữ đều đã nắm trong tay sự nghiệp đáng tự hào.

Bước vào tháng 5/2021, với bản tính không ngại khó ngại khổ, Thìn được thần may mắn để mắt, biến hung thành cát, gặp dữ hóa lành, phàm làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi. Càng về cuối năm, Thìn càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên, bạn bè ai cũng đỏ mắt ghen tỵ.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, hiền lành, nhân hậu và dĩ hòa vi quý nên Sửu luôn được nhiều người quý mến, thương yêu, giúp đỡ tận tình. Sự tận tụy, dấn thân và trách nhiệm với công việc giúp các Sửu được cấp trên tin tưởng, trọng dụng và tạo mọi điều kiện cất nhắc nơi công sở.

Từ đây đến cuối năm, nhờ được cát tinh chiếu mệnh, Sửu sẽ có tài vận đỏ rực như son, không được thăng chức tăng lương cũng có khoản tiền thưởng lớn xứng đáng với công sức bỏ ra. Kiếm tiền dễ dàng, làm 1 hưởng 10, phú quý phát tài, lộc lá bủa vây là lá số tử vi trời đã an bài cho Sửu.

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Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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