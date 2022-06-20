Trong ngày thứ Hai đầu tuần, 4 con giáp may mắn nhất tiền đầy két, tình đầy tim

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, nhờ Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Sửu nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của người khác nên luôn có cách cư xử khéo léo, chẳng mất lòng ai. Bạn nhanh chóng chinh phục được mọi người xung quanh.

Trong cuộc sống, bạn là người rất hăng hái giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cả người xa lạ, cho dù đối phương có bày tỏ mong muốn của mình hay không. Đây chính là nguyên nhân khiến bạn xây dựng được những quan hệ xã giao tốt đẹp.

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Hôm nay, người tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà. Lúc nào người kia cũng luôn quan tâm, chăm sóc bạn, ở bên bạn những lúc khó khăn. Hãy trân trọng tình cảm mà bạn đang có được.

Cho dù đã kết hôn hay chưa, bạn cũng nên hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Bạn có thể tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn hoặc một bữa ăn ấm cúng ngay tại nhà. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày hôm nay 26 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Tý

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Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dưới sự giúp đỡ của Chính Quan, sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều bước tiến đáng kể trong ngày thứ Hai đầu tuần. Người đi theo con đường học tập, nghiên cứu tìm được cơ hội thể hiện vốn hiểu biết của mình, được nhiều người ngưỡng mộ.

Người làm công ăn lương với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm thường nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Bạn có thể được giao cho những công việc quan trọng làm cơ sở để thăng chức, tăng lương.

Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Thỉnh thoảng bạn nên đứng lên thư giãn và vận động chứ đừng ngồi một chỗ quá lâu.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn có 1 ngày làm việc gì cũng thuận lợi nhờ có Tam Hợp giúp sức. Nhờ có sự tin tưởng, giúp đỡ của mọi người xung quanh, bạn lại càng cảm thấy tự tin hơn nữa, dù có đứng trước khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần cởi mở hơn nữa với mọi người xung quanh, bởi dường như bạn đang tự khép mình, không muốn chia sẻ suy nghĩ với bất cứ ai. Bạn có biết việc trao đổi ý kiến có thể giúp bạn nhanh chóng nhận ra thiếu sót của bản thân để định hướng cho tương lai?

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và phòng giã gạo.Do đó, không nên lui tới, tiếp xúc nhiều, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật và nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.