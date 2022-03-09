Trong ngày ‘HUNG TINH’ gieo rắc khó khăn, 3 con giáp có đường sự nghiệp trắc trở, tiền tài cuốn gói ra đi

12 con giáp tử vi 09/03/2022 04:35

Xem tử vi 12 con giáp thứ Tư ngày 9/3/2022 dự báo, trong ngày ‘Hung Tinh’ gieo rắc khó khăn 3 con giáp này có đường sự nghiệp trắc trở, tiền tài cuốn gói ra đi.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Tư ngày 9/3/2022 hôm nay, tuổi Dậu có cố che giấu nhưng vẫn để lộ rõ những lo lắng trong lòng mình. Nếu cần, con giáp này nên tìm người đáng tin cậy để trút bầu tâm sự cho nhẹ lòng, bản mệnh cũng không cần ai đó để xin lời khuyên vào lúc này.

Con giáp này được nhắc rằng càng trốn tránh, càng dễ gặp rắc rối. Chẳng thể làm thế nào trốn chạy khỏi những vấn đề đang khiến cho mình đau đầu đâu. Cách tốt nhất là đối diện với nó, bởi vì bản mệnh có trốn đi đâu chăng nữa, nó cũng sẽ tìm đến và khiến cho bản mệnh phải tìm cách giải quyết.

Kim khí vượng khiến sức khỏe của con giáp này giảm sút, một phần có thể vì bản mệnh suy nghĩ quá nhiều trở thành tâm bệnh mà thôi. Tuổi Dậu nên học cách đi ngủ đúng giờ và quên đi những thứ mà mình đang bận tâm.

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 9/3/2022 hôm nay, có thể trong quá khứ, mọi việc luôn luôn là rõ ràng, đơn giản với tuổi Ngọ. Nhưng dưới sự tác động hung tinh tầm nhìn của bản mệnh bị che mờ, khiến cho bản mệnh gặp rắc rối và phải chậm bước chân lại.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của tuổi Ngọ với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì điều gì, con giáp này cũng không trút giận lên nửa kia, gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình.

Trong ngày mới hôm nay, để mọi việc được thuận lợi, con giáp này đi đâu nên ưu tiên hướng Hỷ thần là hướng Tây Nam, hoặc hướng Tài thần là hướng Tây Nam, tránh chọn hướng Hắc thần là hướng Đông Nam.

Trong ngày ‘HUNG TINH’ gieo rắc khó khăn, 3 con giáp có đường sự nghiệp trắc trở, tiền tài cuốn gói ra đi - Ảnh 1
Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 9/3/2022 hôm nay, có thể trong quá khứ, mọi việc luôn luôn là rõ ràng, đơn giản với tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 9/3/2022 hôm nay, những sai sót đến với tuổi Hợi, có vẻ như bản mệnh chỉ để tâm đến tốc độ chứ không lưu tâm đến hiệu quả, thế nên thật khó để có thể có một ngày công việc chất lượng. Nên dành thời gian để xem xét thật kỹ các mục tiêu và tập trung vào chúng mà thôi.

Kim Thủy tương sinh dự báo mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Vì thế nếu ai có ý định tiếp cận, con giáp này nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội, đôi bên dù không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này ở hướng Đông Nam phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Bởi việc làm đó có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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