Trong ngày hôm nay, 3 con giáp dễ vướng vận ‘hao tài tốn của’, lại bị kẻ tiểu nhân âm thầm hãm hại sau lưng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 11/8/2021 hôm nay, tuổi Dậu gặp vấn đề không nhỏ liên quan đến tình hình tài chính. Việc kinh doanh đang tốt đẹp bỗng nhiên trở nên lụn bại, khách hàng quay lưng..., một loạt vấn đề đổ ập xuống đầu con giáp này.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở các cặp đôi chớ nên vì muốn hơn thua nhau trong những vấn đề nhỏ nhặt mà để xảy ra tranh cãi liên miên. Tình yêu vốn không có chỗ cho thói ích kỷ đó, hơn thua để làm gì khi dù là người thắng hay kẻ thua trong cuộc tranh luận thì chẳng ai thấy dễ chịu cả.

Tuổi Dậu còn phải lưu ý đề phòng bị kẻ xấu hãm hại, lừa gạt tiền bạc mà chẳng hề hay biết. Cả tin, đặt lòng tin không đúng chỗ, bản mệnh nếu không sớm tỉnh ngộ thì sẽ chẳng thể nào vớt vát được gì nữa đâu.

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 11/8/2021 hôm nay, công việc của tuổi Thân dễ gặp trục trặc. Khối lượng công việc ngày càng nhiều khó tránh khỏi sai sót. Vì thế, khi làm bất cứ việc gì, con giáp này cũng nên thận trọng, khiêm tốn và giữ thái độ cầu thị thì vận trình sự nghiệp mới có thể bình ổn.

Hung tinh xuất hiện cũng cảnh báo con giáp này chớ nên để sự ích kỷ che mờ mắt mà có thái độ coi đường ý kiến của đồng nghiệp, cộng sự. Tôn trọng quan điểm của người khác trong hoạt động nhóm, hoạt động tập thể là chìa khóa quyết định công việc có hoàn thành suôn sẻ hay không, cho nên bản mệnh buộc lòng phải học cách thích nghi đi.

Kim khắc Mộc, mối quan hệ của tuổi Thân và nửa kia đang đứng trước rất nhiều thử thách về lòng tin mà hai người dành cho nhau. Tình yêu vốn cần được xây dựng trên nền tảng cơ bản là niềm tin dành cho đối phương, một khi lòng tin mất đi, tình cảm của hai người khó mà lâu bền được.

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 11/8/2021 hôm nay, công việc của tuổi Thân dễ gặp trục trặc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 11/8/2021 hôm nay, tuổi Tỵ phải trải qua một ngày làm việc đầy vất vả và mệt mỏi khi các mối quan hệ xung quanh không được thuận lợi. Bản mệnh dễ phạm vào kẻ tiểu nhân, không có ai giúp đỡ khiến con giáp này càng thêm bối rối.

Thời điểm này, điều quan trọng nhất là tuổi Tỵ phải giữ cho tinh thần vững vàng, chuẩn bị tinh thần để đương đầu với bất cứ biến cố nào xảy đến. Bản lĩnh của con giáp này càng vững vàng bao nhiêu thì sẽ càng khiến mọi người xung quanh nể phục bấy nhiêu. Hãy coi như đây chính là cơ hội để rèn giũa bản thân.

Bù lại, ngũ hành tương sinh bù đắp cho con giáp này một chuyện tình cảm ngọt ngào hơn cả mong đợi. Đường tình duyên đang vô cùng vượng sắc, đào hoa nở rộ, người độc thân nếu biết nắm bắt thời cơ thì chẳng khó khăn gì để có được cho mình một người để yêu thương trong thế giới rộng lớn này.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!