Trong ngày Chủ Nhật cuối tuần, 3 con giáp may mắn nhận được phước đức trời ban, tiền tài ‘đỏ rực hơn son’

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 22/8/2021 hôm nay, tuổi Tý được cục diện nhị hợp trợ mệnh, công việc nhờ vậy mà thuận lợi hơn trước rất nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho bản mệnh một vài cơ hội hợp tác làm ăn đầy triển vọng.

Tuy nhiên, trong ngày Thủy Thổ xung khắc, chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được như ý muốn. Tuổi Tý vì mải mê công việc mà thiếu quan tâm chăm sóc một nửa của mình, khiến khoảng cách giữa hai người càng đẩy xa nhau hơn.

Thần tài xuất hiện, túi tiền của con giáp này hôm nay cứ không ngừng đầy lên, nhất là với những người làm nghề tự do, kinh doanh hay đầu tư. Vận may tài chính đang tìm đến bản mệnh, đừng bỏ lỡ thời cơ hiếm có này.

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay Chủ nhật ngày 22/8/2021 hôm nay, con đường sự nghiệp tuổi Tỵ trở nên bằng phẳng hơn trong ngày Tỵ Sửu bán hợp. Mọi việc tiến triển theo đúng tiến độ đã đặt ra, các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn giúp con giáp này ký kết những hợp đồng mới đầy hứa hẹn.

Cát tinh ở bên, cơ hội thăng quan tiến chức đang mở ra ngay trước mắt con giáp này, còn chần chừ gì nữa, hãy nắm bắt và biến chúng thành hiện thực đi thôi. Những người theo nghiệp học hành thi cử cũng sớm nhận được tin vui đỗ đạt trong ngày này.

Không những thế, chuyện tình cảm của bản mệnh còn vô cùng tốt đẹp dưới sức ảnh hưởng của ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh. Người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa của mình qua những cuộc gặp gỡ giới thiệu của bạn bè đồng nghiệp. Hãy mở rộng trái tim và đón nhận niềm hạnh phúc đang gõ cửa.

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay Chủ nhật ngày 22/8/2021 hôm nay, con đường sự nghiệp tuổi Tỵ trở nên bằng phẳng hơn trong ngày Tỵ Sửu bán hợp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo Chủ nhật ngày 22/8/2021 hôm nay, tuổi Mão được sự trợ giúp của tài tinh sẽ có cơ hội phát tài nhanh chóng. Đây có thể là những khoản tiền từ nguồn thu nhập phụ của con giáp này, hoặc may mắn hơn sẽ có người có cơ hội trúng thưởng.

Số tiền tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để con giáp này chi tiêu thoải mái những ngày này. Tuy nhiên tử vi ngày nhắc bản mệnh hãy luôn dự phòng cho mình một khoản tiết kiệm nhất định, phòng các trường hợp bất ngờ có thể xảy ra. Cũng đừng chỉ dựa vào vận may mà lún sâu vào những trò đỏ đen vô tình, hậu quả khó đoán định.

Trong ngày Mộc Thổ xung khắc, sức khỏe của bản mệnh bị ảnh hưởng không nhỏ. Chỉ cần con giáp này bỏ bê nuông chiều bản thân một vài ngày thôi là mọi cố gắng từ trước tới giờ sẽ trở thành bọt biển hết đó. Đã đến lúc tuổi Mão nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống nghỉ ngơi tập luyện của mình.

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