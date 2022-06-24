Trong 3 tháng tới, những con giáp sau có nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá, tài vận đi xuống, tiền bạc không cánh mà bay

Tuổi Dậu thị phi ập xuống đầu khiến bạn trở tay không kịp. Tình hình này khiến bạn thực sự mệt mỏi. Công việc thường xuyên bị cấp trên bắt lỗi, cứ làm là sai. Có lẽ là vì bạn lo lắng cho sức khỏe của người thân nên không tập trung được. Khi bị cấp trên quở trách, bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi, áp lực chồng chất không thiết làm việc. Hiệu quả công việc cũng vì vậy mà giảm sút.

Tài chính không ổn, do cấp trên không tăng lương và bạn cũng không có thêm nguồn thu nào khác nên càng ngày càng xuống dốc. Chi tiêu hợp lý hơn một chút nếu không tiền khô cháy túi, đến lúc không thể lo cho con cái được đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Sửu tình cảm xuống dốc khiến cho bạn chán nản. Có vẻ như sau bao nỗ lực thì bạn vẫn công cốc. Cách chinh phục người ấy của bạn chưa thực sự thuyết phục nên không có được tình cảm của đối phương.

Tối nay hãy ở nhà, hít thở không khí thật sâu, nghĩ lại những việc mình đã làm xem tốt chưa nhất là những thứ liên quan đến công việc. Thái độ bảo thủ, trì trệ, làm việc thiếu chuyên nghiệp, làm một lúc quá nhiều thứ sẽ không hiệu quả. Hơn cả, năng lực có hạn nên chọn những công việc nào vừa tầm, đừng mơ ước quá cao sang.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão cố gắng chăm sóc bản thân mình, gần đây sức khỏe vô cùng sa sút. Nếu không chú ý thì bệnh tình có thể sẽ nặng hơn đó.

Thời gian này nhất là trong 3 tháng tới đây, sự nghiệp sa sút. Làm việc không cẩn thận khiến cho bạn bị cấp trên không còn tín nhiệm nữa. Nếu không chỉn chu công việc hơn thì rất có thể vị trí hiện tại cũng không giữ được đâu nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.