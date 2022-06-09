Top nàng giáp nhan sắc hơn người, càng trưởng thành càng xinh đẹp

Cô nàng tuổi Tuất là người khá tinh nhanh. Ngoài mặt họ là cô em gái dịu dàng, mềm mỏng nhưng bên trong lại có chút khôn ngoan, sắc sảo. Không giống với vẻ ngoài ngây thơ, trong lòng họ không thể nhịn được những người khác giới coi khinh mình.

Khi bị người đàn ông nào xem thường, khả năng cao là họ đã ghi nhớ thật kỹ tên người đó để đợi ngày trả thù lại.

Tuy nhiên, cô nàng tuổi Tuất cũng được rất nhiều người hâm mộ bởi suy cho cùng, các chàng trai đều thích các cô gái xinh đẹp lại dịu dàng.

Bí kíp cho ai muốn chinh phục được cô nàng tuổi Tuất là phải luôn đối tốt với họ, nội tâm phải trong sáng và không được có tâm cơ với họ.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Cô nàng tuổi Thìn bề ngoài nói chuyện rất khách sáo, trong những tình huống thông thường sẽ mỉm cười một cách lịch sự, còn ở trong đám đông họ đều giữ thái độ khá lễ nghĩa. Nhưng nội tâm họ nghĩ như thế nào, người khác rất khó đoán.

Thực ra cô nàng tuổi Thìn có trí óc khá linh hoạt và tư tưởng tỉ mỉ, lúc nào cũng luôn giữ thái độ xem chừng. Có thể ngoài mặt vẫn cười và nói chuyện lịch sự với bạn bè, nhưng trong lòng đã nổi cơn cuồng phong đến mức muốn thổ huyết.

Người tuổi Thìn còn là người trí thức, họ thích kiểu người thông minh, tâm hồn thú vị và chỉ số IQ cao. Người đàn ông không thông minh thường sẽ không chinh phục được cô nàng tuổi Thìn, nói không chừng lại bị đùa bỡn ngược lại.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Đứng giữa đám đông, cô nàng tuổi Sửu trở nên lặng lẽ, dường như không muốn thu hút ánh nhìn của người khác. Họ thích yên tĩnh, không ưa sự xô bồ. Vẻ đẹp của họ như đóa quỳnh hương, lặng lẽ tỏa sáng rực rỡ, ngan ngát hương thơm giữa đêm khuya thanh vắng.

Khi trở thành thiếu nữ, nàng giáp này tự nhiên ý thức được về bản thân mình, biết ăn mặc trang điểm sao cho nhẹ nhàng mà vẫn quyến rũ. Nhan sắc cũng theo thời gian càng ngày càng trở nên rực rỡ hơn người, chỉ đứng yên một chỗ cũng như bức tranh rung động lòng người.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.