Top 3 con giáp xui xẻo nhất cuối tuần này (21- 22/5), rắc rối liên miên, làm gì cũng không thành công

12 con giáp tử vi 19/05/2022 15:35

Cùng xem những con giáp nào sẽ bị xui xẻo đeo bám trong hai ngày cuối tuần này (21 - 22/5).

Tuổi Tý

Cuối tuần này (21 - 22/5), người tuổi Tý làm gì cũng phải hết sức thận trọng, tính toán nhiều lần cẩn thận kẻo va vấp phải những sai sót không đáng trong thời điểm hung vận khá lớn.

Công việc có những trục trặc nhất định, ảnh hưởng tới khả năng phát huy của bản mệnh. Dù bạn đã rất nỗ lực nhưng vẫn phải mất khá nhiều thời gian mới khắc phục được vấn đề.

Con giap may man 1
Cuối tuần này (21 - 22/5) tuổi Tý phải hết sức thận trọng, tính toán cẩn thận kẻo vấp phải sai sót. - Ảnh minh họa: Internet

Cũng bởi nhiều việc xảy ra không như ý, tâm tính của Tý cũng dễ trở nên bất ổn. Một vài mối quan hệ trong công việc cũng dễ xấu đi vì nguyên nhân này. Lời khuyên cho bạn là nên chú ý lời lẽ và thái độ trước khi phát ngôn để không gây ra xích mích.

Tuổi Thìn

Là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này, Thìn dường như đang đánh mất sự tỉnh táo thường ngày, rắc rối cũng nảy sinh vì nguyên do đó.

Con giap may man 2
Cuối tuần này, Thìn đánh mất sự tỉnh táo thường ngày, rắc rối cũng nảy sinh vì nguyên đó. - Ảnh minh họa: Internet

Không được vận khí ủng hộ, Thìn sẽ thấy mọi việc trở nên khó khăn hơn với mình. Ngoài ra còn tiềm ẩn họa tiểu nhân hãm hại, gây không ít cản trở cho bước tiến trước mắt của bạn. Mọi việc đã không được suôn sẻ nay lại bị kẻ xấu quấy phá nên càng khó khăn nhiều hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bạn nên nhìn nhận sự việc một cách lý trí hơn, tránh để cảm xúc lấn át. Tin tưởng người khác quá mức sẽ khiến bạn vướng vào sai sót không đáng có.

Tuổi Ngọ

Chịu tác động từ hung vận quá lớn, người tuổi Ngọ nên chú ý tới những hạng mục công việc còn dang dở của mình, tập trung giải quyết cho gọn gàng, hạn chế lo chuyện bao đồng.

Con giap may man 3
Cuối tuần này, tuổi Ngọ dễ gặp phải thị phi, cạnh tranh không lành mạnh từ kẻ tiểu nhân, đối thủ của mình. - Ảnh minh họa: Internet

Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh dễ gặp phải thị phi, lời ra tiếng vào từ người khác hoặc cạnh tranh không lành mạnh từ những kẻ tiểu nhân, đối thủ của mình. Thời điểm này, cũng nên cẩn trọng hơn trong cách làm việc của mình, để tránh những sai sót có thể trở thành thứ để kẻ xấu lợi dụng. Lời ăn tiếng nói phải được trau chuốt trước khi phát ngôn.

Bên cạnh đó, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào trong thời điểm này, bạn nên tham khảo các luồng ý kiến đa chiều, tìm hiểu thật kỹ để tránh phải hối hận về sau vì sự khinh suất của bản thân.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 99 ngày tới, top 3 con giáp thuận buồm xuôi gió, giàu sang phú quý, tài lộc bội thu, tình tiền viên mãn

Trong 99 ngày tới, top 3 con giáp thuận buồm xuôi gió, giàu sang phú quý, tài lộc bội thu, tình tiền viên mãn

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong 99 ngày tới. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận kẻo choáng ngợp nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp con giáp may mắn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN