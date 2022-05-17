Top 3 con giáp quá ưu tú, tài năng xuất chúng nên thường bị ghen ghét, đố kỵ, dính nhiều thị phi

Tý là những người rất thông minh và tài năng. Con giáp may mắn này luôn toát ra vẻ thu hút rất quyến rũ khiến người khác luôn bị hấp dẫn và đặc biệt là với người khác giới. Bất kể đi đến đâu người tuổi Tý luôn có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Nhưng cũng chỉ vì quá tài năng, cho nên những ánh mắt chú ý đó đôi lúc mang đến không ít phiền toái cho tuổi Tý. Điều đáng buồn là càng ưu tú như vậy, Tý lại càng dễ bị người khác đố kỵ. Vầng hào quang mà con giáp này tỏa ra khiến những kẻ tiểu nhân kia khó mà chịu đựng được.

Những người tuổi Tý được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, lanh lợi lại có ý chí mạnh mẽ, ham tiến thủ. Chính vì luôn đặt yêu cầu cao và cũng rất chú tâm vào những việc mình làm, cho nên con giáp này luôn làm nhanh hơn người khác, thành quả cũng tốt hơn so với người cùng làm.

Tuổi Mùi

Mùi là một con người đơn giản, vui buồn đều có thể thốt ra thành lời. Họ có nhiều suy nghĩ, sở thích độc đáo mà đôi khi chỉ bản thân con giáp này mới có thể hiểu được. Con giáp này không đặt nặng vật chất, họ chỉ muốn được làm điều mình thích, sống trọn đam mê. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá Mùi là người đơn giản, không có tí sức mạnh nào thì bạn đã lầm to.

Mùi thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện, nên bị "tiểu nhân" đem lòng đố kị, ghen ghét, nói xấu sau lưng. - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có nhiều hoài bão và ý chí quyết tâm nhiều hơn bất cứ ai trên đời. Một khi con giáp này đã hạ quyết tâm thì không ai có thể cản lối họ tiến về phía trước. Vì bản thân Mùi là người tự chủ, không thường than vãn nên nhiều người cho rằng thành công đến với con giáp này quá dễ dàng, không cần nhiều cố gắng.

Tài giỏi, vui vẻ là thế nên Mùi luôn vô tình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người mỗi khi xuất hiện, từ đó không tránh khỏi bị "tiểu nhân" đem lòng đố kị, ghen ghét và nói xấu sau lưng. May mắn là Mùi miễn nhiễm với nguồn năng lực tiêu cực kia, chỉ cần tập trung làm chuyện của mình và cứ thế tỏa sáng mà thôi.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có một sự tự tin vào bản thân rất mãnh liệt. Con giáp này có tài, có sức, rất dũng cảm, không sợ trời không sợ đất. Sự nhiệt tình đó giúp người tuổi ngựa dễ thành công hơn, trở thành tấm gương sáng cho người bên cạnh.

Tuổi Ngọ bị ghen ghét bởi sự nóng nảy, miệng lưỡi thẳng tuột và sắc bén của mình. - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cũng chỉ vì quá tài năng, cho nên những ánh mắt chú ý đó đôi lúc mang đến không ít phiền toái cho tuổi Ngọ. Những hành động thể hiện năng lực của Ngọ trong mắt người tốt thì sẽ là giỏi giang, nhưng trong mắt kẻ tiểu nhân đố kỵ thì lại là huênh hoang, khoe mẽ, thích chứng tỏ.

Chẳng những vậy, người tuổi Ngọ còn bị ghen ghét bởi sự nóng nảy, miệng lưỡi thẳng tuột và sắc bén của mình. Một khi bị khiêu khích hay chọc giận, con giáp này sẽ lập tức bùng nổ, trút giận lung tung và dùng cả những lý lẽ sắc bén để đáp trả đối phương.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.