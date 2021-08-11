Thứ Tư ‘TAM HỢP’, 3 con giáp lại được Tài Tinh che chở khiến công việc thăng hoa, tài lộc vượng phát

12 con giáp tử vi 11/08/2021 07:18

Cùng xem trong ngày thứ Tư 11/8/2021 này, đâu là 3 con giáp may mắn được Tài Tinh che chở khiến công việc thăng hoa, tài lộc vượng phát.

Tuổi Dần

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 11/8/2021 hôm nay, tuổi Dần được tài tinh che chở nên có thể quẳng hết nỗi lo về tiền bạc ra sau lưng. Tài lộc đến khá bất ngờ, có người được thưởng, có người lại có thể nhận được khoản trợ cấp không nhỏ từ gia đình để vượt qua khó khăn.

Dù trước đó có trải qua điều gì khiến phải muộn phiền thì tình hình tiền bạc khả quan sẽ là yếu tố giúp con giáp này thoát khỏi những nỗi buồn kia. Gần như bản mệnh sẽ không phải lo lắng quá nhiều về việc chi tiêu của mình trong thời gian này, nhưng cũng nên có kế hoạch tài chính rõ ràng.

Trong ngày Mộc vượng, tuổi Dần cũng cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe của mình, đặc biệt là người cao tuổi với các bệnh như xương cốt, đau đầu, mất ngủ. Nếu tình trạng nghiêm trọng thì nên đi khám bệnh.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 11/8/2021 hôm nay, tuổi Hợi đang được lục hợp quý nhân che chở nên vận trình có nhiều bước thăng tiến bất ngờ. Cả tình yêu và công việc của con giáp này đều đang tiến triển rất tốt.

Tuổi Hợi sẽ được nhận tin vui về con đường tài lộc, đặc biệt là với những người làm các nghề tự do. Con giáp này có thể gặp được những hợp đồng đáng ký kết. Rất có thể đây sẽ là khoảng thời gian con giáp này gặt hái được nhiều thành công đáng mong đợi nhất.

Tình cảm vợ chồng càng ngày càng khăng khít sau những hiểu lầm và mâu thuẫn trước đó. Hãy cố gắng bảo vệ tòa lâu đài tình yêu của mình. Về sức khỏe hôm nay, tuổi Hợi nên tránh mọi sự tổn thương, mổ xẻ, châm chích tại ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực.

Thứ Tư ‘TAM HỢP’, 3 con giáp lại được Tài Tinh che chở khiến công việc thăng hoa, tài lộc vượng phát - Ảnh 1
Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 11/8/2021 hôm nay, tuổi Hợi đang được lục hợp quý nhân che chở nên vận trình có nhiều bước thăng tiến bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 11/8/2021 hôm nay, cục diện tam hợp mang đến cho tuổi Ngọ rất nhiều tin mừng khi công việc phát triển thuận lợi. Những người cần phải học tập, thi cử cũng sẽ đạt được kết quả xứng đáng. Bản mệnh có thể hài lòng với một ngày của mình.

Tuổi Ngọ ngày càng tự tin hơn trong công việc mà bản thân đang theo đuổi, con giáp này tìm thấy những điều kiện tốt thúc đẩy sự nghiệp cho chính mình. Đó cũng có thể là cơ hội học tập để nâng cao kiến thức cũng như vị thế cho bản thân.

Ngũ hành tương sinh càng tô điểm thêm may mắn trong ngày này của tuổi Ngọ khi chuyện tình cảm cũng suôn sẻ chẳng kém. Gia đạo êm ấm, vợ chồng đồng lòng, con cái nghe lời là những niềm may mắn không phải ai cũng có nên bản mệnh vô cùng trân trọng hạnh phúc hiện tại.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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