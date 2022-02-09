Tháng xui xẻo của 12 con giáp trong năm 2022: Làm gì cũng nên cẩn trọng

Tử vi nói rằng vận khí của người tuổi Tý có dấu hiệu sa sút trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần. Công việc có dấu hiệu tụt dốc, dễ xảy ra điều tiếng. Dù làm việc chăm chỉ nhưng tuổi Tý có thể không nhận được thành quả xứng đáng, thậm chí còn bị tiểu nhân cướp công. Trong tháng này, bản mệnh cần hết sức cẩn trọng với các mối quan hệ xã giao, đề phòng gặp phải tiểu nhân.

Tuổi Sửu: Tháng 3, tháng 9 và tháng 12 âm lịch

Tháng 6 âm lịch cũng không phải khoảng thời gian may mắn với tuổi Tý. Công việc dễ xảy ra các vấn đề nghiêm trọng và Tý không thể tránh khỏi trách nhiệm. Tài lộc của con giáp này cũng bị ảnh hưởng.

Trong tháng 3 âm lịch, tuổi Sửu gặp nhiều suy nghĩ luẩn quẩn và bế tắc. Sự bảo thủ khiến con giáp này dễ đưa ra các quyết định sai lầm gây hao tổn tiền bạc. Trong khoảng thời gian này, Sửu nên bình tĩnh, hạn chế đầu tư mạo hiểm.

Sang tháng 9 âm lịch, tuổi Sửu dễ gặp mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao. Áp lực công việc và cuộc sống khiến trạng thái tinh thần của con giáp này bất ổn. Bản mệnh dễ cáu giận và có thái độ gay gắt với người xung quanh.

Đến tháng 12 âm lịch, tuổi Sửu phải chú ý đên sức khỏe. Bản mệnh có thể gặp các triệu chứng do thay đổi thời tiết hoặc dị ứng. Sức khỏe tinh thần cũng cần được chú ý hơn.

Tuổi Dần: Tháng 2, tháng 4 và tháng 7 âm lịch

Trong tháng 2 âm lịch, người tuổi Dần phải đương đầu với nhiều khó khăn về cả công việc lẫn tài lộc. Mọi thứ dường như đi lệch so với dự định ban đầu của con giáp này. Bản mệnh cần phải vững tâm để vượt qua sóng gió. Đây cũng là tháng có điềm báo phá tài do tiêu pha nhiều.

Tháng 4 âm lịch tuổi Dần có thể gặp trở ngại về mọi mặt, công việc khó khăn hơn và hiệu quả làm việc cũng sa sút, tài chính bất ổn. Tuổi Dần cũng cần chú ý đề phòng tai nạn thương tích, lừa đảo tiền bạc, mất cắp trong tháng này.

Tháng 7 âm lịch là thời gian sung khắc với tuổi Dần nên vận khí lao dốc. Con giáp này gặp nhiều sự cạnh tranh và áp lực trong công việc. Đây cũng là tháng hao tài tốn của của tuổi Dần.

Tuổi Mão: Tháng 3 và tháng 8 âm lịch

Vòa tháng 3 âm lịch, tuổi Mão gặp nhiều khó khăn trong công việc. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng dẫn tới những rắc dối dây chuyền khiến quá trình nỗ lực của Mão bị đánh giá sai lệch.

Tháng 8 âm lịch là thời điểm vận trình tình cảm của tuổi Mão gặp biến động. Mối quan hệ của Mão và nửa kia trở nên vô cùng căng thẳng chỉ vì vài chuyện nhỏ hoặc mâu thuẫn tích tụ lâu ngày giờ mới bộc phát khiến tình cảm hai bên rạn nứt.

Tuổi Thìn: Tháng 2 và tháng 10 âm lịch

Tháng 2 âm lịch là thời điểm tuổi Thìn dễ gặp sai sót trong công việc, tiểu nhân tranh thủ cơ hội để ném đá giấu tay.

Tháng 10 âm lịch cũng mang đến không ít rủi ro cho tuổi Thìn. Mối quan hệ giữa con giáp này và bạn đời dễ có xung đột, rạn nứt. Để tránh khủng hoảng, tuổi Thìn nên kiềm chế cảm xúc của bản thân, chú ý thái đồ và lời nói, đừng làm tổn thương nửa kia. Công việc của tuổi Thìn trong thời gian này cũng gặp nhiều áp lực, gặp phải không ít thị phi.

Tuổi Tỵ: Tháng 1, tháng 7 âm lịch

Ngay từ tháng đầu tiên của năm mới, tuổi Tỵ đã gặp phải điềm báo thị phi bủa vây khắp nơi. Con giáp này nên cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói. Trong công việc, bản mệnh tránh đưa ra những nhận định chủ quan kẻo há miệng măc quai. Nên giữ thái độ khách quan, trung lập trong các vấn đề.

Bước sang tháng 7 âm lịch, công việc của tuổi Tỵ tiếp tục gặp trở ngại, thị phi đeo bám. Lúc này, bản mệnh cần giữ thái độ bình tĩnh, không để ngoại cảnh làm ảnh hưởng tới phán đoán của bản thân trước khi đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào.

Tuổi Ngọ: Tháng 2, tháng 10 và tháng 11 âm lịch

Tháng 2 âm lịch, tuổi Ngọ có thể gặp một số vấn đề về tài chính. Lúc này, bản mệnh cần chú ý tới việc hợp tác làm ăn, tránh dẫn tới tranh chấp, hao hụt tài sản.

Tháng 5 âm lịch là thời điểm các mối quan hệ của tuổi Ngọ thiếu phần hoa hợp do tính khí thất thường và sự nóng nảy của bản mệnh gây ra.

Bước sang tháng 11 âm lịch, tuổi Ngọ tiếp tục đối mặt với nhiều rắc rối, thị phi. Đây là lúc bản mệnh không nên tọc mạch hay xen vào chuyện của người khác kẻo gây họa cho chính mình.

Tuổi Mùi: Tháng 7, tháng 9 và tháng 11 âm lịch

Tháng 7 âm lịch là thời điểm vận khí của tuổi Mùi giảm sút nghiêm trọng. Đây là tháng có điềm báo mất mát do trộm cắp, bản mệnh cần chủ động giữ gìn tài sản.

Tháng 9 âm lịch, vận khí của tuổi Mùi cũng có biến động, dễ tái phát bệnh cũ dù không quá nghiêm trọng.

Tháng 11 âm lịch là thời điểm hung tinh chủ hao tài xuất hiện, tuổi Mùi sẽ phải chi tiêu nhiều hơn trong tháng.

Tuổi Thân: Tháng 1, tháng 4 và tháng 7 âm lịch

Tuổi Thân phạm Thái Tuế lại gặp tác động tiêu cực từ cục diện xung khắc với tháng Giêng nên mọi việc diễn ra không như ý muốn. Con giáp này cần phải cẩn trọng lời nói, hành động bình tĩnh, tránh nóng vội mà gây ra xung đột không đáng có.

Sang tháng 4 âm lịch, nhiều mối nguy hiểm tiếp tục rình rập tuổi Thân. Khối lượng công việc lớn, áp lực tăng nhưng mối quan hệ của tuổi Thân với đồng nghiệp và cấp trên lại thiếu hài hỏa nên căng thẳng càng gia tăng.

Vận khí trong tháng 7 âm lịch của tuổi Thân cũng tiếp tục sa sút, công việc có nhiều biến động, một số người có thể phải đối mặt với nguy cơ thay đổi vị trí hoặc mất việc.

Tuổi Dậu: Tháng 2, tháng 5 âm lịch

Tháng 2 âm lịch, tuổi Dậu gặp nhiều áp lực công việc, mọi chuyện tiến triển không được suôn sẻ. Trong tháng này, gia đạo cũng có dấu hiệu lục đục. Tiền bạc trong tháng kiếm được nhưng tiêu cũng nhanh.

Tháng 5 âm lịch, tuổi Dậu gặp phải áp lực và sự cạnh tranh vô cùng lớn trong công việc, thậm chí có người còn phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải.

Tuổi Tuất: Tháng 3, tháng 6 và tháng 9 âm lịch

Tháng 3 âm lịch, vận trình tình duyên của người tuổi Tuất đi xuống. Mối quan hệ của các cặp đôi gặp nhiều bất ổn. Việc kiếm tiền trong tháng này cũng gặp khó khăn.

Tháng 6 âm lịch là thời điểm công việc rơi vào bế tắc, những việc tưởng chừng sắp hoàn thành lại xảy ra sự cố khiến nỗ lực của tuổi Tuất trong thời gian trước đó coi như đổ sông đổ bể.

Tháng 9 âm lịch, tuổi Tuất cần thận trọng bởi tiểu nhân có thể xuất hiện phá rối công việc, cản trở đường thăng tiến.

Tuổi Hợi: Tháng 5 và tháng 8 âm lịch

Trong tháng 5 âm lịch, tuổi Hợi cần cẩn trọng, tránh hành động nóng vội kẻo chuốc lại phiền phức cho bản thân. Mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên cũng không ổn thỏa khiến năng suất làm việc của tuổi Hợi cũng bị ảnh hưởng.

Tháng 8 là thời điểm người tuổi Hợi cần lưu tâm đến sức khỏe. Tháng này cũng dễ vướng tai nạn, tổn tương, nguy cơ gao tổn tài chính cao.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).