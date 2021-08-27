Tháng 8 âm lịch, những con giáp sau nên cẩn trọng chuyện làm ăn, suy tính kỹ trước sau kẻo tổn thất tiền bạc

12 con giáp tử vi 27/08/2021 07:18

Dự đoán của tử vi hàng ngày khi bước vào tháng 8 âm lịch cho biết, các con giáp dưới đây nên chú ý tiền bạc, làm ăn cân nhắc kỹ lưỡng kẻo hao tổn tài lộc.

Tuổi Tuất

Trong tháng 8 âm lịch, tình hình tài chính của người tuổi Tuất không được thuận lợi, bản mệnh có thể suy giảm tài chính nhưng vẫn xoay sở được. Do tính tình nóng vội và thiếu sáng suốt, bản mệnh có thể đưa ra những quyết định sai lầm khiến công việc không được suôn sẻ như ý muốn, nếu có ý định đầu tư hay kinh doanh bạn nên cân nhắc kĩ vì chưa chắc đạt được kết quả như kì vọng, nhiều khoản chi tiêu vượt tầm kiểm soát nhưng thu về lại chẳng được bao nhiêu dẫn đến nguy cơ thua lỗ và hao hụt về tiền bạc.

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 Tuất nên cân nhắc các quyết định đầu tư của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày cho biết, thời gian này bạn không nên phung phí tiền của vào những thứ không cần thiết, tiền kiếm ra nhiều nhưng tiêu tốn cũng nhiều. Bản mệnh cần dành nhiều thời gian hơn để quan tâm gia đình và những người xung quanh, tránh bị tiểu nhân dòm ngó lừa gạt.

Tuổi Ngọ

Do bản tính bảo thủ và cố chấp, khó tiếp thu ý kiến của người khác, người tuổi Ngọ không biết cách kết nối các mối quan hệ xung quanh nên hay làm người khác phật lòng, khó tìm thấy cơ hội phát triển về công việc, nên hiệu quả giảm sút rõ rệt. Đây là thời điểm mà bản mệnh dễ rơi vào thất thu, tiền bạc thất thoát nếu không suy tính kĩ rất dễ gặp thiệt thòi. Người tuổi Ngọ cần bình tâm sáng suốt, an phận thủ thường không nên tham vọng lớn để tránh rơi vào tình trạng vỡ mộng, cần chú ý đề phòng kẻo bị tiểu nhân quấy phá dễ mất tiền bạc.

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 Ngọ coi chừng bị tiểu nhân quấy phá tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Lá số tử vi cho thấy, người tuổi Mùi không nên bàn chuyện làm ăn vào thời điểm này để tránh tổn thất về tiền bạc. Trước khi đưa ra quyết định, bản mệnh nên thận trọng từ tốn, chờ đợi thời cơ chín muồi, tránh nôn nóng mà làm hỏng việc.

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 Tháng 8 âm lịch không phải là thời điểm thích hợp để Mùi làm ăn lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, tháng 8 âm lịch, con giáp này nên bảo vệ tài sản cẩn thận tránh để kẻ gian dòm ngó. Bản mệnh cần phân tích mọi thứ kĩ càng, đừng để những lời nói cám dỗ làm mù quáng lí trí. Tình hình tài vận và công danh có thể bị ảnh hưởng, chuyện tiền bạc không may mắn lắm. Bản mệnh nên chú ý sức khỏe, cần dành thời gian thư giãn, nghỉ ngơi mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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