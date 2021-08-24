Tháng 8 âm lịch, 3 con giáp tiền vô như nước, trút bỏ khó khăn, nợ nần, tiêu xài thoải mái

Dậu đích thị là con giáp may mắn nhất trong tháng 8 âm lịch theo sổ tử vi hàng ngày mới nhất. Trong tháng vừa qua, Dậu đã gặp không ít chuyện xui xẻo, khiến con giáp này hao tài tổn khí, phiền não triền miên. Tuy nhiên, bước sang tháng mới, Dậu sẽ không cần phải lo lắng về những chuyện này nữa.

Tử vi hàng ngày nói, trong tháng 8 âm lịch, Dậu được quý nhân đi theo phù hộ, làm ăn liên tục thắng lớn. Với những ai làm công ăn lương lại được tăng lương thưởng, thậm chí có thể thăng chức nhờ sự chăm chỉ, sáng tạo của mình. Nhìn chung, sang tháng 8 âm lịch, Dậu sẽ không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc, lẫn chuyện công việc của mình.

Tử vi 12 con giáp mới nhất cho biết, vận trình tài lộc và duyên số với sự giàu sang của Dần trong tháng 8 âm lịch sẽ phất lên mạnh mẽ. Bản thân con giáp này đặt ra nhiều mục tiêu tiền tài cho mình. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, Dần hơi mất thăng bằng trong công việc, dẫn đến hiệu quả không cao, các mục tiêu tiền bạc, sự nghiệp cũng đều đứng im tại chỗ. Dự đoán trong tháng 8 âm lịch này, Dần được ánh sáng của vì sao Thiên Kim chiếu mệnh, sẽ là thời điểm thuận lợi để con giáp này cầu tài cầu lộc, thuận lợi công việc, may mắn tình duyên.

Dần sắp được quý nhân phù trợ cho công việc thành công, tiền vô như nước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tháng 7 âm lịch vừa qua có lẽ không phải là tháng dành cho người tuổi Tỵ, khi con giáp này liên tục phải hao tài tốn của vì những chuyện không đâu. Đúng theo lời tử vi hàng ngày dự đoán, tháng 7 âm lịch vừa qua Tỵ làm ăn thất bát, tiền của tự mọc cánh mà bay ra ngoài. Con giáp này lại chịu nhiều sự khó khăn trong công việc, có lúc phải dừng lại vì nhiều lý do.

Tháng 7 âm lịch vừa qua quá khó khăn với người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần bước sang tháng 8 âm lịch, những ai tuổi Tỵ đều sẽ có một thời cơ cực lớn trong công việc. Đặc biệt với những ai làm kinh doanh, đầu tư bất động sản thì đây chính là lúc thích hợp để thực hiện các kế hoạch của mình. Tỵ nên nắm bắt ngay cơ hội để không phải hối tiếc.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.