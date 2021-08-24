Tháng 8 âm lịch, 3 con giáp tiền vô như nước, trút bỏ khó khăn, nợ nần, tiêu xài thoải mái

12 con giáp tử vi 24/08/2021 06:16

Đúng theo dự đoán của tử vi hàng ngày, chỉ cần bước sang tháng 8 âm lịch, 3 con giáp sau lập tức đón vàng đón bạc, chẳng cần lo thiếu thốn nợ nần như trước.

Tuổi Dậu

Dậu đích thị là con giáp may mắn nhất trong tháng 8 âm lịch theo sổ tử vi hàng ngày mới nhất. Trong tháng vừa qua, Dậu đã gặp không ít chuyện xui xẻo, khiến con giáp này hao tài tổn khí, phiền não triền miên. Tuy nhiên, bước sang tháng mới, Dậu sẽ không cần phải lo lắng về những chuyện này nữa.

tu vi hang ngay 1
 Tài vận của Dậu sẽ phất lên rất nhanh chóng trong tháng 8 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày nói, trong tháng 8 âm lịch, Dậu được quý nhân đi theo phù hộ, làm ăn liên tục thắng lớn. Với những ai làm công ăn lương lại được tăng lương thưởng, thậm chí có thể thăng chức nhờ sự chăm chỉ, sáng tạo của mình. Nhìn chung, sang tháng 8 âm lịch, Dậu sẽ không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc, lẫn chuyện công việc của mình.

Tuổi Dần

Tử vi 12  con giáp mới nhất cho biết, vận trình tài lộc và duyên số với sự giàu sang của Dần trong tháng 8 âm lịch sẽ phất lên mạnh mẽ. Bản thân con giáp này đặt ra nhiều mục tiêu tiền tài cho mình. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, Dần hơi mất thăng bằng trong công việc, dẫn đến hiệu quả không cao, các mục tiêu tiền bạc, sự nghiệp cũng đều đứng im tại chỗ. Dự đoán trong tháng 8 âm lịch này, Dần được ánh sáng của vì sao Thiên Kim chiếu mệnh, sẽ là thời điểm thuận lợi để con giáp này cầu tài cầu lộc, thuận lợi công việc, may mắn tình duyên.

tu vi hang ngay 2
 Dần sắp được quý nhân phù trợ cho công việc thành công, tiền vô như nước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tháng 7 âm lịch vừa qua có lẽ không phải là tháng dành cho người tuổi Tỵ, khi con giáp này liên tục phải hao tài tốn của vì những chuyện không đâu. Đúng theo lời tử vi hàng ngày dự đoán, tháng 7 âm lịch vừa qua Tỵ làm ăn thất bát, tiền của tự mọc cánh mà bay ra ngoài. Con giáp này lại chịu nhiều sự khó khăn trong công việc, có lúc phải dừng lại vì nhiều lý do.

tu vi hang ngay 3
 Tháng 7 âm lịch vừa qua quá khó khăn với người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần bước sang tháng 8 âm lịch, những ai tuổi Tỵ đều sẽ có một thời cơ cực lớn trong công việc. Đặc biệt với những ai làm kinh doanh, đầu tư bất động sản thì đây chính là lúc thích hợp để thực hiện các kế hoạch của mình. Tỵ nên nắm bắt ngay cơ hội để không phải hối tiếc.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

12 ngày tới, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, vận số ‘lên hương’ đến cả đại gia cũng thầm ghen tỵ

12 ngày tới, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, vận số ‘lên hương’ đến cả đại gia cũng thầm ghen tỵ

Theo dự đoán mới nhất của tử vi hàng ngày, trong 12 ngày tới đây, có 3 con giáp diện kiến quý nhân, được Thần Tài rót lộc, may mắn triền miên.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 45 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái