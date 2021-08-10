Tháng 7 'cô hồn' nhiều vận xui rủi, 12 con giáp cần chú ý điều gì để tìm kiếm sự may mắn, tránh mọi điềm chẳng lành?

Bước sang tháng 7 âm lịch, tuổi Sửu cần cẩn thận về tinh thần, không nên ủ rũ kẻo thu hút vận khí xấu. Trong tháng này, tuổi Sửu sẽ gặp may mắn về tình duyên, vì vậy cố gắng vực dậy tinh thần. Đầu tháng sẽ khó khăn, nhưng nếu lạc quan, tích cực thì giữa tháng sẽ gặp quý nhân, cuộc sống sẽ tốt đẹp nguyên tháng.

Bước sang tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn, ai cũng phải cẩn thận để tránh những điều xui rủi và tuổi Tý cũng không ngoại lệ. Trong tháng này, tuổi Tý cần chú trọng chăm sóc sức khỏe , không nên ra đường ban đêm. Ngoài ra cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói để tránh tiểu nhân xung quanh hãm hại, để ý.

Trong tháng 7 âm lịch này, tuổi Mão cũng khó tránh nhiều khó khăn thử thách đang chờ trước mắt. Thế nhưng, với bản tính kiên trì và nỗ lực không ngừng, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua. Tuy nhiên, trong tháng này tuổi Mão cần bình tâm hơn, tránh đưa ra những quyết định không sáng suốt kẻo hối hận, tài vận và sự nghiệp vẫn có nhiều biến động.

Để tránh vận xui xẻo trong tháng 7 âm lịch này, tuổi Dần nên hạn chế đi xa. Bản mệnh trong tháng này sẽ không được suôn sẻ nếu ra ngoài thường xuyên. Ngoài ra, tuổi Dần cũng phải giữ gìn tinh thần thoải mái, làm việc gì cũng phải vui vẻ, để thu hút tài vận. Nếu chẳng may trong tháng này có khó khăn thì đừng nản, mọi việc sẽ ổn thôi.

Tuổi Thìn

Tháng 7 âm lịch này, ai khổ thì khổ nhưng bản mệnh tuổi Thìn lại không có quá nhiều biến động. Tuy nhiên, tuổi Thìn vẫn phải giữ an toàn cho bản thân, hạn chế đi xa, ngoài ra cũng nên giữ gìn sức khỏe, ăn ngủ đủ giấc để lên tinh thần. Thần sắc sáng sủa thì may mắn và tài vận mới vào.

Tuổi Tỵ

Trong tháng 7 âm lịch này, tuổi Tỵ cần cẩn thận đề phòng thị phi xung quanh. Các mối quan hệ cần phải xử lý cho êm đẹp, tránh lời qua tiếng lại không những gây mất tình cảm mà còn ảnh hưởng đến tài lộc. Tháng này tuổi Tỵ cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định, đừng ham lợi trước mắt mà lãnh hậu quả không ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tháng 7 âm lịch này, tuổi Ngọ cũng như bao con giáp khác, vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, dù thế nào, tuổi Ngọ cũng phải vững tâm đối mặt. Nhìn chung, càng giữ được tinh thần lạc quan thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua. Đặc biệt, tháng này tuổi Ngọ nên ít tâm sự với người khác kẻo rước phiền phức vào người.

Tuổi Mùi

Trong tháng 7 âm lịch này, tuổi Mùi cần phải giữ an toàn cho bản thân, không nên coi thường sức khỏe, cẩn trọng mọi sinh hoạt. Nếu có cơ hội kết giao với bạn mới cũng nên cẩn thận kẻo quen phải tiểu nhân, ảnh hưởng đến cuộc sống đang bình yên. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng cần phải nỗ lực và chăm chỉ hơn.

Tuổi Thân

Cuộc sống của tuổi Thân trong tháng 7 âm lịch này không tránh khỏi những khó khăn. Có lẽ tuổi Thân sẽ phải vất vả hơn những con giáp khác vì đối mặt với nhiều sóng gió bắt đầu từ đầu tháng. Thế nhưng, tuổi Thân cứ phải mạnh dạn, nỗ lực và lý trí hơn để khó khăn được giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong tháng 7 âm lịch này, tuổi Dần cần cẩn trọng về vấn đề sức khỏe Tuy vận may trong tháng này không đến với tuổi Dậu nhưng cuộc sống của họ cũng khá bình yên. Chỉ cần tiếp tục vững tâm, chăm chỉ không ngừng thì khó khăn nào cũng được giải quyết, nhưng đặc biệt cần chú ý đến việc tin người, kẻo tiền mất tật mang.

Tuổi Tuất

Tháng 7 âm lịch này, tuổi Tuất cần đề phòng tiểu nhân hãm hại, gây đủ chuyện bất lợi cho bản thân. Ngoài ra, mọi quyết định trong tháng này đều không phải là sự lựa chọn tốt, tuổi Tuất phải biết tìm thời cơ tốt để phát huy tiềm năng. Ngoài ra cũng cẩn trọng trong chi tiêu, kẻo vung tay quá trán.

Tuổi Hợi

Tháng 7 âm lịch này, trong 12 con giáp, tuổi Hợi cần phải tập trung vào việc trau dồi tình cảm gia đình, không nên để mối quan hệ với người thân rạn nứt. Nên nhớ, tuổi Hợi phải hạnh phúc, vui vẻ thì tài vận mới chạy vào túi. Ngoài ra, tuổi Hợi cũng nên chú ý tới sức khỏe, không nên làm việc nhiều kẻo lâm bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.