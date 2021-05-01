Tháng 5 mưa thuận gió hòa, làm chơi ăn thật, 3 tuổi hút hết tài lộc trong thiên hạ, của nả ùn ùn đổ ập vào két sắt

12 con giáp tử vi 01/05/2021 00:02

Theo tử vi 12 con giáp, tháng 5 là thời điểm thuận lợi để 3 tuổi này hốt hết tài lộc trong thiên hạ, của nả ùn ùn chạy vào túi, rung đùi hưởng lộc từ đây đến cuối năm.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp hiền lành, sống tình cảm và biết cách cảm thông, thấu hiểu. Con giáp này sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không hề suy tính thiệt hơn, cũng không đòi hỏi đáp đền. Chính sự thiện lương, tử tế ấy của Dậu khiến họ được bề trên hết lòng ưu ái, ban cho vô số cơ hội để trở thành con giáp may mắn, giàu có hơn người. 

Theo tử vi 12 con giáp, tháng 5 sẽ là thời điểm đặc biệt để Dậu có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Chẳng những thăng chức tăng lương, kiếm được bộn tiền, Dậu còn khẳng định được tài năng của mình trước cấp trên. Từ đây, tương lai xán lạn, lắm của nhiều tiền sẽ đeo bám Dậu mãi không thôi.

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn dù là mệnh nam hay mệnh nữ đều luôn có ý chí vươn lên, mang trong mình sự liều lĩnh và tham vọng làm giàu hiếm ai bì kịp. Đây chính là lý do vì sao người khác dễ dàng từ bỏ khi thất bại nhưng Thìn luôn tự vực mình đứng dậy sau mỗi vấp ngã. 

Bước vào tháng 5/2021, con giáp may mắn này sẽ biến hung thành cát, gặp dữ hóa lành, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Quý nhân réo tai chỉ đường làm ăn, Thìn dễ kiếm được mối lớn để mở rộng vận tài lộc. Đặc biệt, tử vi 12 con giáp nêu rõ, càng về cuối năm Thìn càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, nhân hậu và dĩ hòa vi quý, Sửu luôn được nhiều người quý mến, thương yêu. Sự tận tụy, dấn thân và trách nhiệm với công việc giúp người tuổi Sửu luôn được cấp trên tin tưởng, trọng dụng và tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp.

Tử vi ngày mới cho hay, từ đây đến cuối năm, nhờ được cát tinh chiếu mệnh, thần may mắn theo chân, Sửu sẽ có tài vận đỏ rực như son. Kiếm tiền dễ dàng, phú quý phát tài, ngày càng hưng thịnh là lá số tử vi trời đã an bài cho Sửu trong thời gian này. 

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Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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Sách tử vi có nói, 3 con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận xui, đón thời hoàng kim để sang trang mới, lộc lá phủ phê đầy nhà, vàng bạc chất đầy két trong 5 năm tới đây.

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