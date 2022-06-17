Tháng 10 âm lịch, những con giáp này cẩn thận xui xẻo, tiền bạc hao hụt

12 con giáp tử vi 17/06/2022 08:00

Đây là những con giáp không được may mắn so với người khác, tháng 10 âm lịch lĩnh đủ xui xẻo.

Tuổi Dậu

Tháng 10 âm lịch, những con giáp này cẩn thận xui xẻo, tiền bạc hao hụt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dậu bình thường không ngại khó ngại khổ nhưng trong tháng cuối năm này nếu thực sự có những công việc phải đi lại xa thì nên cân nhắc nhé. Đi xa có thể khiến bạn gặp rắc rối ví như tai nạn va chạm xe cộ, tiền bạc mất mát.

Công việc hiện tại không được tốt cho lắm vì bạn chủ quan khinh địch, nhiều người thực sự giỏi hơn bạn rất nhiều nên bạn hãy khiêm tốn, cố gắng không bao giờ là thừa. Hãy ở nhà học hỏi kinh nghiệm làm việc thôi nhé.

Tuổi Tý

Tháng 10 âm lịch, những con giáp này cẩn thận xui xẻo, tiền bạc hao hụt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý bình thường rất năng nổ, thích đi làm ăn xa nhưng thời gian từ giờ đến tháng 10 không hợp để bạn làm việc này đâu nhé. Tình yêu không như ý làm cho tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi, việc gì làm cũng hỏng hết. Cố gắng xem lại cách làm việc của mình nếu không có thể sẽ bị đền bù thiệt hại đó.

Việc đi làm ăn xa trong thời gian này không những không mang lại hiệu quả cho công việc mà còn bị kẻ khác lợi dụng sơ hở khiến xôi hỏng bỏng không. Hiệu quả làm việc không tốt khiến cho bạn lao đao tiền bạc. Cho vay không trả đúng là điềm không may mắn trong tháng này.

Tuổi Ngọ

Tháng 10 âm lịch, những con giáp này cẩn thận xui xẻo, tiền bạc hao hụt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngọ không may mắn trong tháng 10 âm lịch bởi sự bảo thủ, trì trệ của bạn trong công việc. Nếu không có tinh thần làm việc tập thể, tiếp tục như vậy thì sớm muộn bạn cũng bị đào thải. Công việc là không ngừng nỗ lực và phấn đấu.

Tình yêu không tốt, có người cố tình đặt điều nói xấu làm cho người ấy hiểu lầm. Suy cho cùng, một người yêu và tin tưởng bạn sẽ không vì sự gièm pha của người khác mà đổi thay. Vậy cốt lõi là phải xem lại tình yêu của người ấy cũng như sự chân thành của bạn dành cho họ, đừng yêu mù quáng để rồi khổ đau.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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