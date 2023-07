Sau ngày cúng ông Công ông Táo, 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp 'lên như diều gặp gió' đồng nghiệp cũng phải ghen tị

Bắt đầu từ ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), người tuổi Dậu đón vận may lớn, làm ăn phát tài, tài lộc đến cửa, sự nghiệp bội thu. Con giáp này nhận thêm cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời. Người làm công ăn lương cũng đạt thành tích cao, được cấp trên khen thưởng.

Người tuổi Dậu trời sinh vượng tài, vượng lộc. Họ được biết đến với tính cách hướng ngoại, có nhiều bạn bè, ham hoạt động xã hội. Người tuổi này rất nhạy cảm, sống nặng tình, hết mực yêu thương gia đình. Họ cũng vượng vận quý nhân nên gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, có quý nhân đưa đường chỉ lối.

Bắt đầu từ ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), người tuổi này có cơ hội hiện thực hóa ước mơ của mình. Cuộc sống của họ tràn đầy hy vọng, tài lộc sung túc, tương lai tươi sáng, tiền bạc ngày càng rủng rỉnh.

Người làm ăn kinh doanh thì gặp nhiều may mắn, chốt được hợp đồng có giá trị. Trong khi đó, người buôn bán nhỏ cũng buôn may bán đắt do nhu cầu hàng hóa tăng cao vào dịp Tết.

Người tuổi Thân làm việc cẩn trọng, tận tụy nên ít khi mắc sai lầm. Bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, con giáp này có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Họ biến khó khăn thành thuận lợi, ngày một thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thật thà, chân thành, làm việc gì cũng tận tâm tận lực. Không những thế, họ còn được biết đến người kiên trì, kiên định với mục tiêu của bản thân.

Khi đã quyết định làm việc gì, người tuổi Tuất đều cố gắng hết sức để đạt được thành quả chứ không dễ dàng bỏ cuộc. Người tuổi Tuất có trách nhiệm, có tổ chức. Tuy họ ít nói, không mấy sôi nổi nhưng là người chu đáo, cẩn thận, đặc biệt quan tâm đến mọi người.

Bắt đầu từ ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), người tuổi Tuất được Thần Tài ban phát tài lộc, sự nghiệp ngày càng khởi sắc, công thành danh toại. Người làm công ăn lương có cơ hội được thăng chức, tăng lương. trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có mùa vụ bội thu, sản phẩm bán được mùa, được giá, thu hái bộn tiền.

