Rằm tháng 7 gần đến, 3 con giáp vướng họa hại thân, cẩn trọng họa tiểu nhân đeo bám

Do sao xấu chiếu mệnh nên đúng ngày rằm tháng 7 gần đến là lúc 3 con giáp này vượng vận chẳng lành, cẩn thận bị tiểu nhân đeo bám.

Người tuổi Sửu

Rằm tháng 7 có lẽ là thời điểm khó khăn với những người tuổi Sửu khi họa tiểu nhân đeo bám.

Sóng gió bủa vây trùng trùng, con giáp này khó có thể yên ổn làm những việc mình muốn. Không những vậy, các vấn đề liên quan đến tài chính cũng cần phải thật thận trọng trong thời điểm này. Tốt nhất thời điểm này bạn nên hạn chế đưa ra những quyết định đầu tư mạo hiểm. Do sao xấu chiếu mệnh nên mọi quyết định vội vàng đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường công danh hoặc tài vận của con giáp. Hãy cẩn thận để không rước họa vào thân.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão

Vận xui ập đến vào ngày rằm tháng 7 này cũng mang đến rất nhiều khó khăn thử thách cho người tuổi Mão. Nhất là trong các mối quan hệ tình cảm lứa đôi, tình bạn, mối quan hệ hợp tác. Bản mệnh nên chú ý vì đều có thể xảy ra xung đột, thậm chí có người trở mặt, người quay lưng với con giáp này.

Không những vậy, tài lộc không vượng phát, vậy nên ở thời điểm này, bạn tốt nhất không nên tham gia các hoạt đầu tư tài chính để đề phòng mất mát tiền của.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất

Kẻ tiểu nhân đang rình rập, âm mưu hãm hại, ném đá giấu tay, không để cho người tuổi Tuất hoàn thành công việc như mong muốn.

Càng những lúc như vậy bạn càng cần phải bình tĩnh để tránh mắc sai lầm vì nóng vội. Kẻ tiểu nhân chỉ đang chờ đợi bạn sơ hở để ra tay thôi. Trong thời điểm tiểu nhân vận vượng như này thì “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Con giáp nên chú ý mọi hành động và quyết định của mình, bản mệnh chỉ cần xem xét thật cẩn trọng thì sẽ phần nào tránh được thất thoát không mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp có số mệnh vượng phu, 'nằm mát ăn bát vàng' suốt từ đây cho đến cuối năm Chúc mừng 3 con giáp may mắn có số nằm im hưởng lộc, tiền tài, danh vọng đua nhau đổ về túi khiến cho người người ganh tỵ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ram-thang-7-gan-den-3-con-giap-vuong-hoa-hai-than-can-trong-hoa-tieu-nhan-deo-bam-418748.html