Phú quý theo chân, may mắn lại gần, 3 tuổi vận đỏ như son, thuận đường làm ăn, tiền VÀNG ngập két trong 10 ngày tới

12 con giáp tử vi 01/05/2021 18:05

Được thần tài chấm số đỏ, 3 con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, tiền tỷ trong tay, sự nghiệp thăng tiến, lương thưởng tăng ầm ầm trong vòng 10 ngày tới.

Tuổi Thìn

Người tuổi Rồng vừa có mưu vừa có dũng, thông minh khôn ngoan lại dám nghĩ dám làm. Khi mọi người chần chừ, tuổi Thìn lại luôn là người đi đầu, dám thử thách chính mình để vươn lên tự làm đại gia số má. 

Những ngày đầu tháng 5, tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn. Tử vi 12 con giáp cho hay, trong 10 ngày tới, sự nghiệp của con giáp may mắn này có dấu hiệu đi lên. Thìn hãy giữ thái độ cầu tiến, có trách nhiệm, không ngừng phát huy bản thân thì ắt sẽ được lòng cấp trên. Từ đây, con giáp này có thể nhận được lời đề bạt cho vị trí cao hơn hoặc một khoản tiền thưởng lớn cho những cố gắng của mình. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi tháng 5 của 12 con giáp, người tuổi Tỵ gặp Nguyệt Lệnh ở đất Trường Sinh, đây là quý tinh trợ cho đường tình duyên của bản mệnh, giúp Tỵ dễ đạt được hạnh phúc như mong muốn. 

Tả Phù cát tinh độ mệnh là dấu hiệu cho thấy đường công danh sự nghiệp của Tỵ đang trên đà tiến triển tốt. Đặc biệt, trong nửa tháng đầu của tháng 5/2021, xuất hiện quý nhân nâng đỡ, chỉ lối dẫn đường cho mọi bước đi phía trước, Tỵ đừng để lỡ mất cơ hội tốt này. Tuy nhiên, điềm báo tử vi cho thấy, bên cạnh Tỵ có tiểu nhân vẫn đang rình rập, con giáp này cần phải thận trọng dù làm bất cứ việc gì để tránh gặp chuyện ngoài ý muốn.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những cố gắng bấy lâu nay của người tuổi Dần sẽ được đáp đền xứng đáng, cát tinh độ mệnh, vô số cơ hội kiếm tiền trong 10 ngày tới sẽ được bày ra trước mặt các chú Hổ. Sao Hồng Loan chiếu mệnh sẽ khiến Dần ngập trong nhung lụa, muốn nghèo cũng chẳng được.

Đặc biệt, vận quý nhân trong tháng 5/2021 sẽ giúp tuổi Dần đón nhận rất nhiều tin tức tốt về đầu tư, tiền lời “như thác lũ” rơi vào túi con giáp này. Ngoài ra, chính nhờ cao nhân chỉ điểm, Dần còn có thể “một bước lên mây”, được điều chuyển lên vị trí công việc với quyền lực và thu nhập khiến đồng nghiệp phải ghen tỵ. 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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