Những con giáp “phạm Kim Lâu” trong năm Nhâm Dần 2022, nên xem xét thật kỹ nếu muốn kết hôn

Theo quan niệm dân gian, tuổi Kim Lâu chính là những năm xấu, không thích hợp cho việc cưới hỏi, làm ăn hay xây nhà,… Nếu bạn vẫn cố tình thực hiện những công việc trọng đại, nhất là tổ chức đám cưới thì mọi thứ đều trở nên trắc trở, khó khăn.

Trong Kim Lâu sẽ gồm 4 loại cơ bản sau:

Kim Lâu Thân: kỵ chính bản thân mình

Kim Lâu Thê: kỵ với người vợ

Kim Lâu Tử: kỵ với người con

Kim Lâu Súc: kỵ với gia súc

Cách tính tuổi Kim Lâu dựng vợ gả chồng

Trong dựng vợ gả chồng, tuổi Kim Lâu có nhiều cách tính. Mời bạn tham khảo một số cách tính tuổi Kim Lâu lấy chồng phổ biến sau:

Tính tuổi Kim Lâu dựa trên tuổi mụ của người con gái. Nếu tuổi nào có hàng đơn vị là số 1,3,6,8 thì nên tránh lấy chồng vào năm tuổi đó. Ví dụ: cô gái sinh năm 1994, tính đến năm 2021 này là được 27 tuổi, cộng tuổi mụ là 28 tuổi, tức phạm tuổi Kim Lâu (có hàng đơn vị là 8), không nên cưới gả.

Hoặc có thể sử dụng cách tính tuổi Kim Lâu thông qua việc cộng tuổi mụ của người con gái lại với nhau cho đến khi nào ra được con số <=9. Và nếu kết quả khi thực hiện phép tính không phải số 1,3,6,8 thì tuổi đó không có vấn đề khi kết tóc se duyên trong năm.

Tuổi phạm Kim Lâu trong năm Nhâm Dần 2022

Trong năm Nhâm Dần 2022, những tuổi không nên kết hôn gồm: Quý Dậu (1993), Ất Hợi (1995), Đinh Sửu (1997), Kỷ Mão (1999), Nhâm Ngọ (2002), Giáp Thân (2004). Chỉ xét theo độ tuổi để kết hôn từ 18 đến 30 tuổi.

Hóa giải tuổi Kim Lâu

Theo nhiều kinh nghiệm dân gian, tuy tuổi Kim Lâu làm việc gì cũng khó thành nhưng cũng có nhiều cách để hóa giải được hạn Kim Lâu. Chúng tôi chia sẻ đến bạn cách hóa giải tuổi Kim Lâu thường áp dụng nhất trong việc dựng vợ gả chồng sau đây:

• “Xin dâu hai lần”: tức là đàn trai sẽ xin rước dâu hai lần, việc này nhằm tránh hai vợ chồng “đứt gánh giữa đường” trong hôn nhân.

• Chọn ngày cưới sau ngày Đông chí (các ngày cuối trong tháng 12 âm lịch) hoặc sau ngày sinh nhật của cô dâu: sở dĩ nên chọn như vậy vì theo quan niệm dân gian bước qua những ngày đó thì cô dâu đã hết tuổi Kim Lâu, có thể cưới gả được.

• Chuyển ngày cưới qua ngày sinh nhật lịch âm trong năm đó.

Với các cách hóa giải trên, tin chắc rằng bạn sẽ có được những điều như ý, tránh được vận xui do tuổi Kim Lâu.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).