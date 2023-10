Những con giáp này ‘chạy nước rút’ những ngày cuối tháng 4/2022, chuẩn bị đón tháng 5 với TÚI TIỀN NẶNG TRĨU, PHÚC LỘC DỒI DÀO, QUÝ NHÂN PHÙ TRỢ

Cuối tháng 4 này, người tuổi Tý vận trình tài lộc rất lý tưởng, rủng rỉnh tiền tiêu. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý trời sinh thông minh nhanh nhẹn song trong quãng thời gian này, bản mệnh không thể phủ nhận sự may mắn mà cát tinh mang lại. Thông thường, cuối năm sẽ là khoảng thời gian nhiều áp lực do công việc dồn lại nhiều. Thế nhưng với những chú Chuột, điều đó không còn là trở ngại khi con giáp này được thần may mắn ở bên.

Sự nghiệp hanh thông cũng là điều giúp tài vận của bản mệnh thăng hoa. Cuối tháng này tuổi Tý được cát tinh trợ vượng cho Chính Tài, thu nhập sẽ tăng chủ yếu đến từ công việc chính. Bản mệnh chính là một trong những con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, không phải lo lắng đến tài chính trong khoảng thời gian này.