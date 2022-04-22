Những con giáp này ‘chạy nước rút’ những ngày cuối tháng 4/2022, chuẩn bị đón tháng 5 với TÚI TIỀN NẶNG TRĨU, PHÚC LỘC DỒI DÀO, QUÝ NHÂN PHÙ TRỢ

Cuối tháng 4 này, người tuổi Tý vận trình tài lộc rất lý tưởng. Nhờ tập trung trong công việc, bản mệnh nâng cao năng suất làm việc, công việc suôn sẻ nên làm gì cũng dễ thành công.

Sự nghiệp hanh thông cũng là điều giúp tài vận của bản mệnh thăng hoa. Cuối tháng này tuổi Tý được cát tinh trợ vượng cho Chính Tài, thu nhập sẽ tăng chủ yếu đến từ công việc chính. Bản mệnh chính là một trong những con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, không phải lo lắng đến tài chính trong khoảng thời gian này.

Tuổi Tý trời sinh thông minh nhanh nhẹn song trong quãng thời gian này, bản mệnh không thể phủ nhận sự may mắn mà cát tinh mang lại. Thông thường, cuối năm sẽ là khoảng thời gian nhiều áp lực do công việc dồn lại nhiều. Thế nhưng với những chú Chuột, điều đó không còn là trở ngại khi con giáp này được thần may mắn ở bên.

Tuổi Thìn

Tháng 4 Dương lịch, vận trình của người tuổi Thìn gặp không ít biến động vì sự xuất hiện của tiểu nhân. Bản mệnh khéo léo nên được nhiều người quý mến, giúp đỡ, chính điều này lại khiến kẻ tiểu nhân ganh ghét, muốn ngáng đường.

Cuối tháng 4 này, tuổi Thìn sẽ có nhiều điểm sáng, được quý nhân giúp sức, nhất là về đường tài lộc. - Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng này, vận trình của bản mệnh sẽ có nhiều điểm sáng, nhất là về đường tài lộc. Sau bao lần gặp họa phá tài, giờ đây những chú Rồng sẽ thấy vận trình tài lộc của mình dần biến chuyển.

Con giáp này may mắn được quý nhân giúp sức, khó khăn trong công việc được tháo gỡ, tiền bạc thêm nhiều phần hanh thông. Nếu như với nhiều người, cuối năm là khoảng thời gian tiền bạc tiêu hao thì với con giáp này, đây lại là lúc bản mệnh có thể để được tiền tiết kiệm.

Tuổi Mùi

Theo tử vi, tháng 4 Dương lịch sẽ là khoảng thời gian cực vượng với người tuổi Mùi, nhất là về đường tiền bạc. Bản mệnh sẽ có những biến chuyển rõ rệt trong vận trình, tài vận khởi sắc.

Đối với người làm kinh doanh, điều này sẽ càng thấy rõ khi bước sang tháng 5, con giáp này công việc hanh thông suôn sẻ. Không chỉ tăng được lượng hàng bán ra, số lượng khách hàng mà bản mệnh còn tìm được những nguồn hàng tốt.

Tháng 4 Dương lịch là thời gian cực vượng với người tuổi Mùi, nhất là về đường tiền bạc. - Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, bản mệnh sẽ có thêm nguồn thu phụ, giúp túi tiền rủng rỉnh không khi nào túng thiếu. Đây là lúc tuổi Mùi có được cơ hội thăng tiến, được cấp trên cất nhắc nên cần nắm bắt thời cơ, không được bỏ lỡ.

Nếu có dự án muốn triển khai, tháng 4 là thời điểm khá tốt với người tuổi Mùi song phải nhớ, luôn thận trọng khi bước vào một lĩnh vực mới. Không chần chừ cũng không nóng vội, bản mệnh sẽ có được thành công khiến người khác phải trầm trồ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.