Những con giáp gặp hạn trong năm Nhâm Dần 2022: Làm gì để hóa giải?

12 con giáp tử vi 09/02/2022 15:30

Năm 2022, có 4 con giáp phạm hạn Thái Tuế (Dần, Thân, Tỵ, Hợi) và 3 con giáp gặp hạn Tam Tai (Thân, Tý, Thìn), những con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều sóng gió, vất vả.

4 con giáp phạm hạn Thái Tuế: Dần, Thân, Tỵ, Hợi

Tuổi Dần (sinh năm 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 và 2010)

Trong năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Dần phạm Chính Thái Tuế. Dự báo, con giáp này sẽ có không ít chuyện buồn phiền, vận trình có nhiều biến động, sức khỏe không ổn định hoặc bị họa thị phi, tài chính lao đao, họa phúc ngang nhau. Trong năm mới, người tuổi Dần cần phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, cố gắng tìm cách vượt qua khó khăn.

Tuổi Thân (sinh năm 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 và 2016)

Trong năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Dần phạm Chính Thái Tuế. Dự báo, con giáp này sẽ có không ít chuyện buồn phiền, vận trình có nhiều biến động, sức khỏe không ổn định hoặc bị họa thị phi, tài chính lao đao, họa phúc ngang nhau. Trong năm mới, người tuổi Dần cần phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, cố gắng tìm cách vượt qua khó khăn.

Tuổi Thân (sinh năm 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 và 2016)

Trong năm 2022, tuổi Hợi gặp hạn Phá Thái Tuế. Vận hạn này ảnh hưởng tới sư nghiệp, sức khỏe, tài lộc, công việc của tuổi Hợi. Hãy cẩn trọng kẻo tiểu nhân ngáng trở gây mất tiền oan.

Tuổi Tỵ (sinh năm 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 và 2013)

Người tuổi Tỵ gặp hạn Hình Thái Tuế và Hại Thái Tuế trong năm Nhâm Dần 2022. Con giáp này dễ bị họa thị phi. Tốt nhất, Tỵ cần học cách nhẫn nhịn, cẩn thận lưu trữ giấy tờ, hợp đồng nếu không dễ bị kiện tụng, thậm chí bị tán gia bại sản. Trong năm phạm Hại Thái Tuế, tuổi Tỵ dễ bị kẻ tiểu nhân quấy phá, nên tránh những hành động mạo hiểm.

Những con giáp gặp hạn trong năm Nhâm Dần 2022: Làm gì để hóa giải? - Ảnh 1

3 con giáp gặp hạn Tam Tai: Tý, Thìn, Thân

- Tuổi Tý bao gồm các năm: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

- Tuổi Thìn bao gồm các năm: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 và 2012

- Tuổi Thân bao gồm các năm: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 và 2016.

Những con giáp gặp hạn trong năm Nhâm Dần 2022: Làm gì để hóa giải? - Ảnh 2

Cách hóa giải hạn Thái Tuế và Tam Tai

Người xưa nói rằng, biết vận để nắm vận, biết hung để tránh hung, biết cát để đón cát. Do đó, các con giáp nên chú tâm đến những việc làm hàng ngày để để phòng những tai họa, thị phi có thể đến.

- Chú ý lời ăn tiếng nói

Dù làm gì cũng nên nói lời khiêm tốn, chân thành; không nói dài, nọi dại; tránh chuyện thị phi bao đồng. Khi nói chuyện, nên lắng nghe nhiều hơn nói, nghe xong cần phản biện mới phản biện. Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói.

- Chuyện làm ăn hợp tác

Phải làm rõ các vấn đề về tiền bạc, giấy tờ, hợp động.

Nên cẩn trọng khi đối tác của mình có địa chi tuổi chính xung với mình. Các cặp địa chi tuổi xung nhau gồm: Dần - Thân, Tỵ - Hợi, Tý - Ngọ, Thìn - Tuất.

Bên cạnh đó, cũng cần chú ý khi người có có thiên can xung phá bản chủ như Canh phá Giáp, Tân phá Ất, Nhâm phá Bính, Quý phá Đinh, Giáp phá Mậu, Ất phá Kỷ, Bính phá Canh, Đinh phá Tân, Mậu phá Nhâm, Kỷ phá Quý.

- Chuyện gia đình

Lấy dĩ hòa vi quý làm đầu. Bản mệnh nên sống chậm lại, quan tâm và yêu thương nhau nhiều hơn. Gia đình hòa thuận, vạn sự hưng thịnh.

- Vấn đề sức khỏe

Nên cẩn trọng trong giai đoạn dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt. Chú ý chế độ ăn uống, ngủ nghỉ điều độ.

Chú ý vấn đề ăn uống nhậu nhẹt vì vừa hại sức khỏe lại tăng rủi ra tai nạn, va chạm. Với những trường hợp có thể từ chối thì nên từ chối.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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