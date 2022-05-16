Không còn may mắn, tháng 7 tai ương đe dọa những con giáp này

12 con giáp tử vi 16/05/2022 08:00

Cùng xem con giáp nào là người xui xẻo trong tháng 7 dương lịch để biết cách đề phòng, hóa giải nhé.

Tuổi Mùi

Không còn may mắn, tháng 7 tai ương đe dọa những con giáp này - Ảnh 1
Tuổi Mùi công việc đang tốt tự nhiên vướng họa thị phi, bị kẻ khác nói xấu sau lưng khiến bạn bị cấp trên nghi ngờ. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi công việc đang tốt tự nhiên vướng họa thị phi, bị kẻ khác nói xấu sau lưng khiến bạn bị cấp trên nghi ngờ. Đúng là làm phúc phải tội. Một lần bạn vô tình nói ra lời không hay, chỉ là bóng gió nhưng lại lọt vào tai ai đó và câu chuyện từ bé xé ra to, rơi vào miệng của người thích thị phi thì mọi chuyện lại được thiên biến vạn hóa.

Không sao cả, hãy cứ cố gắng làm việc, tiếp cận với cấp trên và nỗ lực, hết mình vì đam mê, chẳng có hiểu lầm nào mà khong hóa giải được. Quan trọng các bạn sống và làm việc ra sao mà thôi.

Tuổi Tỵ

Không còn may mắn, tháng 7 tai ương đe dọa những con giáp này - Ảnh 2
Công việc kinh doanh đi xuống, tháng 7 dương này tuổi Tỵ gặp nhiều khó khăn không chỉ là công việc mà là chuyện tình cảm. - Ảnh minh họa: Internet

Công việc kinh doanh đi xuống, tháng 7 dương này tuổi Tỵ gặp nhiều khó khăn không chỉ là công việc mà là chuyện tình cảm. Người làm công ăn lương không được ưu ái, cấp trên không thích bạn vì cách làm việc cá nhân. Căn bản bạn đưa quá nhiều tình cảm riêng tư vào công việc, khiến cho công việc không được công bằng. 

Nếu tiếp tục như vậy thì sớm muộn vị trí mà bạn có cũng không giữ được, cấp trên buộc phải thay thế người mới. Hãy dùng cái tâm để làm việc, đừng có tâm lý đứng núi này trông núi nọ nữa nhé. 

Tuổi Dậu

Không còn may mắn, tháng 7 tai ương đe dọa những con giáp này - Ảnh 3
Tuổi Dậu tính tình vui vẻ hòa đồng, tuy nhiên bạn bị kẻ khác lợi dụng, chơi xấu. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu tính tình vui vẻ hòa đồng, tuy nhiên bạn bị kẻ khác lợi dụng, chơi xấu. Dễ dàng bao dung quá càng khiến cho người khác có cơ hội trục lợi, vậy nên có những chuyện phải dứt điểm nhé.

Tình yêu của bạn và người ấy không tốt. Đúng tháng 7 dương lịch, bạn phát hiện mình có dấu hiệu bị lừa dối. Thôi không sao, coi như đây là một trải nghiệm trong chuyện tình cảm và nên dừng lại để có thời gian suy nghĩ thêm nhé.

Có quá nhiều khoản phải chi tiêu trong ngày hôm nay và lời khuyên cho bạn là phải hết sức tiết kiệm, đừng vung tay quá trán đến lúc tiền bạc không thấy đâu, rước khổ vào mình vì phải đi vay mượn. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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