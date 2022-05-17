Khổ tận cam lai, cuối tháng 4 Âm lịch là thời điểm may mắn của 3 con giáp này, cơ hội làm giàu trong tầm tay, muốn gì được nấy

Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình.

Thời gian qua tuổi Tỵ tưởng chừng như rơi vào bế tắc, đường cùng nhưng may mắn thay thời gian tới đây là giai đoạn chuyển biến tích cực đối với con giáp may mắn này. Cuối tháng 4 Âm lịch này, tuổi Tỵ sẽ vượt qua mọi chông gai nhờ gặp được quý nhân, cuộc sống từ sau giai đoạn này sẽ được nâng lên một tầm cao mới không ai sánh bằng. Thời gian tới, nếu biết nắm bắt thời cơ, khổ nào cũng qua, lại còn tìm được cơ hội trở thành đại gia, cuộc sống vinh hoa giàu có.

Những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng.

Cuối tháng 4 Âm lịch này, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới. - Ảnh minh họa: Internet

Năm ngoái tuổi Dậu có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng năm nay đã khác, vận may nằm trong tay, chỉ cần phát huy là có thể thăng hoa. Đặc biệt, thời gian cuối tháng 4 Âm lịch này, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, được giúp đỡ để tháo gỡ những vấn đề tưởng chừng như không thể giải quyết được. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới. Cuối năm nay, tuổi Dậu có thể sẽ đổi đời trong một nốt nhạc.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. Bề ngoài tuổi Tuất khá lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, yêu thương gia đình và cực kỳ hiếu thảo.

Cuối tháng 4 Âm lịch, tuổi Tuất khổ tận cam lai, mọi thứ đến lúc bước lên một tầm cao khác. - Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022 là giai đoạn có nhiều chuyển biến đối với tuổi Tuất, tuy nhiên những tháng đầu năm mọi thứ vẫn chưa như ý, thậm chí có nhiều người còn phải đối mặt với khó khăn, trắc trở, không lối thoát. Thế nhưng, cuối tháng 4 Âm lịch cũng là lúc tuổi Tuất khổ tận cam lai, mọi thứ đều đến lúc bước lên một tầm cao khác.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.