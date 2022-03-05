‘HUNG TINH’ gieo họa cho 3 con giáp đúng ngày 5/3/2022, bản mệnh lại gặp tiểu nhân, cẩn thận tiền mất tật mang

12 con giáp tử vi 05/03/2022 02:45

Tử vi 12 con giáp ngày 5/3/2022 chỉ ra rằng, hôm nay thứ Bảy có 3 con giáp bị ‘Hung Tinh’ gieo họa xuống đầu, bản mệnh lại gặp tiểu nhân, cẩn thận tiền mất tật mang.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 5/3/2022 hôm nay, sự xuất hiện của hung tinh như một lời cảnh báo nhắc nhở tuổi Tỵ cần phải hết sức bảo vệ túi tiền của mình. Chớ vì cả tin mà để tiền bạc rơi khỏi tay mình.

Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải tỉnh táo trước những lời dụ dỗ ngon ngọt từ người khác để rồi tham lam liều lĩnh dấn thân. Hậu quả của tất cả những hành động nóng vội này chính là những khoản nợ phải trả trong tương lai.

Về sức khỏe, bản mệnh cần đề phòng các bệnh liên quan xương khớp, bệnh liên quan đến tỳ vị, mất ngủ, thần kinh suy nhược hay đau đầu. Hãy điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt sao cho điều độ hơn để nâng cao sức khỏe, phòng tránh cũng như giảm thiểu tác hại của bệnh tật.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Bảy ngày 5/3/2022 hôm nay, hung tinh chiếu mệnh, tuổi Tý sẽ phải đối mặt với không ít hung hiểm. Những rắc rối cứ liên tiếp tìm đến đòi hỏi bản mệnh phải luôn tỉnh táo, chớ để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Chưa kể kẻ tiểu nhân còn luôn rình rập xung quanh con giáp này, chỉ chờ khi bản mệnh lộ ra sơ hở là ngay lập tức tìm cách hạ bệ. Tuổi Tý hãy thận trọng trong từng hành động của mình ngay lúc này.

Ngũ hành Thủy khắc Hỏa nhắc nhở con giáp này cần phải quan tâm hơn đến nửa kia của mình nhiều hơn. Sau một thời gian dài xa cách, giữa hai người như có một bức tường ngăn khiến hai trái tim trở nên nguội lạnh hơn. Hãy tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm với đối phương.

‘HUNG TINH’ gieo họa cho 3 con giáp đúng ngày 5/3/2022, bản mệnh lại gặp tiểu nhân, cẩn thận tiền mất tật mang - Ảnh 1
Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Bảy ngày 5/3/2022 hôm nay, hung tinh chiếu mệnh, tuổi Tý sẽ phải đối mặt với không ít hung hiểm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 5/3/2022 hôm nay, tuổi Tuất sẽ gặp phải không ít trở ngại khi có hung thần tìm đến. Một sơ suất trong quá khứ có thể để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng ngay lúc này. Bản mệnh có thể sẽ mất hết những gì mình đã dày công gây dựng vì những sai lầm này.

Bù lại ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh, đào hoa nở rộ, nhân duyên của người độc thân vô cùng vượng sắc trong khoảng thời gian này. Với sức hút khó cưỡng của cá nhân, không ít người khác giới sẽ đem lòng cảm mến và muốn bày tỏ tình cảm với bản mệnh. Hãy nhìn ra đâu là người thật tâm với mình để tiến tới một mối quan hệ mới.

Nếu phải đi xa trong ngày này, tuổi Tuất có thể đi theo hướng tốt, giờ tốt để công việc được thuận lợi hơn. Cụ thể, con giáp này có thể đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hay hướng Đông để gặp Tài thần trong ngày hôm nay.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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