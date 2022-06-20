HOT: 3 con giáp vận đen – đỏ đan xen trong 7 ngày tới: Lời khuyên cực kì cần thiết

Tuần này, người tuổi Thìn luôn gặp phải những kẻ tiểu nhân ngáng đường khiến cho kế hoạch gần hoàn thành lại bị công cốc. Có kẻ còn nẫng tay trên của bạn, làm bẽ mặt bạn với đồng nghiệp và cấp trên mà bạn vẫn phải nín nhịn cho qua.

Đến giữa tuần, công việc của bạn của bạn khá thuận lợi khi có quý nhân giúp đỡ, bạn có thể kiểm soát và đưa ra một số quyết định quan trọng để cải thiện tình trạng công việc trong tương lai.

Chuyện tài chính cũng có nhiều vấn đề kéo theo khiến tiền tài hao hụt, kiếm được ít mà tiêu lại nhiều.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuần này quả là một tuần không may mắn với Sửu khi liên tiếp gặp những trục trặc trong công việc. Dù bạn có cố gắng thế nào cũng không được cấp trên thừa nhận.

Bạn cảm thấy mình như con rối bị kẻ khác lợi dụng, sai khiến. Tuổi Sửu thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc này nhưng lại chẳng có công việc nào phù hợp và thu nhập cao hơn.

Tâm trạng của bạn khá tồi tệ vì nhiều chuyện đang xảy ra, sau đó bạn lại "giận cá chém thớt" nói những lời khó nghe với người thân yêu khiến cả hai tranh cãi liên tiếp. Thay vì tranh cãi, có lẽ bạn nên nhận lỗi sớm để được nhận sự hòa giải.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuần này, chuyện tình cảm có phần trầm lắng vì cuộc sống của bạn đang có nhiều mối bận tâm lớn hơn. Những người yêu nhau ngày càng có khoảng cách vì ít gặp gỡ, tiếp xúc. Trong công việc, bạn cũng cần thay đổi cách làm để thực hiện công việc quản trị dễ dàng hơn, tránh để đội nhóm thêm bế tắc.

Đường tài lộc thời điểm này có cát tinh chiếu mệnh, khó khăn lần lượt được hóa giải, chuyện kinh doanh khó khăn đến đâu cũng tìm được giải pháp. Tuy nhiên bạn cũng cần cẩn trọng kẻo vướng rắc rối liên quan đến việc cho vay.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.