Đúng thứ Tư ngày 9/3/2022: 3 con giáp được Cát Tinh nâng đỡ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài lộc rủng rỉnh

12 con giáp tử vi 09/03/2022 04:30

Xem tử vi 12 con giáp thứ Tư ngày 9/3/2022 cho thấy, hôm nay có 3 con giáp được Cát Tinh nâng đỡ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài lộc rủng rỉnh.

Tuổi Sửu

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ Tư ngày 9/3/2022 hôm nay là lúc để tuổi Sửu bù đắp lại khoảng thời gian phí phạm vừa qua, hãy tăng tốc và hoàn thành những công việc cần phải làm. Khi hòn đá tảng là chướng ngại vật trước mắt đã bị dời đi thì bản mệnh hoàn toàn đủ tự tin để làm được điều mình muốn.

Kim Thổ tương sinh giúp tuổi Sửu nhận được sự hỗ trợ từ mọi người, khi đứng trước những quyết định trọng đại, bản mệnh có thể cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm, không nhất thiết phải làm mọi việc một mình. Mọi người luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho con giáp này.

Trên phương diện tình cảm, nhờ có tam hợp xuất hiện mà tuổi Sửu cảm thấy an tâm hơn với tình cảm mà mình đang trao cho ai đó. Người có đôi có cặp lúc này bắt đầu bàn tính tới chuyện kết hôn sau một thời gian tìm hiểu.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 9/3/2022 hôm nay, tuổi Tỵ có được những quyết định sáng suốt trong ngày có cát tinh nâng đỡ. Lúc này còn rất thuận lợi cho việc học hành, thi cử, ứng tuyển...

Tuy nhiên hôm nay bản mệnh rất dễ bị trách mắng. Có vẻ như có một số chuyện mà vì bận rộn, con giáp này đã bỏ qua chúng. Đã đến lúc cần phải sắp xếp lại thứ tự ưu tiên rồi hoàn tất những công việc đó, nếu bản mệnh không muốn muốn phung phí thời gian của chính mình.

Bù lại tam hợp mang tới hạnh phúc tròn đầy cho tuổi Tỵ, hai người có thể những cuộc hẹn hò lãng mạn trong ngày này ở những nơi thú vị để làm mới tình yêu đôi lứa. Đừng để sự nhàm chán có cơ hội xen ngang, phá vỡ hạnh phúc của hai người.

Đúng thứ Tư ngày 9/3/2022: 3 con giáp được Cát Tinh nâng đỡ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài lộc rủng rỉnh - Ảnh 1
Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 9/3/2022 hôm nay, tuổi Tỵ có được những quyết định sáng suốt trong ngày có cát tinh nâng đỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 9/3/2022 hôm nay tài tinh báo điềm thuận lợi cho tuổi Dần khi họ có người hỗ trợ về tiền bạc, tài lộc lúc này hanh thông khi bản mệnh đánh giá đúng được tình hình, thời cuộc.

Tuy nhiên trong ngày hôm nay, tuổi Dần đừng quá quan tâm tới ai đó, trong khi mong muốn là sớm hoàn thành những công việc của mình thì đang mất thời gian cho những chuyện nhảm nhí mà thôi. Hãy cố gắng để tập trung vào công việc, đừng bận tâm đến những điều tiếng xung quanh.

Về phương diện sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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