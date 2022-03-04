Đúng thứ Sáu ngày 4/3/2022: 3 con giáp chào đón cục diện tương sinh, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc rủng rỉnh

12 con giáp tử vi 04/03/2022 03:55

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp thứ Sáu ngày 4/3/2022 cho thấy, hôm nay có 3 con giáp chào đón cục diện tương sinh, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc rủng rỉnh.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 4/3/2022 hôm nay là lúc thành công sẽ đến với tuổi Mão thông qua những hành động thiết thực. Vì thế, thay vì mơ mộng vẩn vơ, nên tập trung vào các công việc cần giải quyết và cố gắng hoàn thành chúng, kết quả đạt được sẽ xứng đáng với mong đợi.

Có thể một quyết định của tuổi Mão đã sai hướng. Cố gắng nắm chặt và không chịu buông bỏ có thể là cách tốt nhất mà con giáp này nghĩ ra để giữ một thứ gì đó, một ai đó, nhưng thực tế là làm điều ngược lại mới là đúng, đặc biệt ngày hôm nay. Đôi khi vờ như không cần là cách tốt nhất để bản mệnh đạt được điều mà mình muốn.

Ngũ hành xung khắc cho thấy sức khỏe của con giáp này không được tốt vì đang lo nghĩ nhiều, có thể các mối quan hệ xã hội của bản mệnh không được thuận lợi. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến mọi chuyện càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 4/3/2022 hôm nay, cục diện tương sinh ảnh hưởng tốt tới cách tuổi Tỵ tư duy về tiền bạc, có thể khó khăn ở hiện tại không trói bản mệnh lại được. Con giáp này có tầm nhìn xa và biết cách gia tăng thu nhập một cách thông minh hơn.

Ngày mới hôm nay tuổi Tỵ có cơ hội nghỉ ngơi. Đây là ngày để con giáp này cho mình một món ăn ngon vào buổi trưa, hay tận hưởng những phút giây thoải mái vào buổi chiều, điều đó thực sự cần thiết.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng chính Đông phía ngoài nhà bếp, bếp, tổ chim hoặc lồng chim. Bởi việc làm đó có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Đúng thứ Sáu ngày 4/3/2022: 3 con giáp chào đón cục diện tương sinh, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc rủng rỉnh - Ảnh 1
Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 4/3/2022 hôm nay, cục diện tương sinh ảnh hưởng tốt tới cách tuổi Tỵ tư duy về tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 4/3/2022 hôm nay, nhờ tài tinh mà tuổi Thân được tận hưởng cuộc sống sung sướng khi có tiền bạc trong tay. Có thể nói, nhiều người sau thời gian khó khăn, vất vả đã chạm tới được lối sống mà mình mơ ước.

Thổ Kim tương sinh cũng đang tiếp thêm sức mạnh để bản mệnh cảm thấy nguồn năng lượng dồi dào, sự hứng khởi, khiến cho mình có thể làm bất cứ việc gì mà mình thực sự đam mê, yêu thích. Thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội để thay đổi bản thân theo hướng mới mẻ và tích cực.

Cục diện tam hợp hôm nay như là ánh sáng để hỗ trợ người độc thân, giúp thoát khỏi những tăm tối xưa cũ, tìm thấy cơ hội mới trong những mối quan hệ chớm nở. Những cặp đôi cũng dễ có tin vui bầu bí, cưới hỏi trong thời gian này.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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