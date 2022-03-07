Đúng thứ Hai ngày 7/3/2022: 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp tiến triển thuận lợi, tài lộc rủng rỉnh

12 con giáp tử vi 07/03/2022 05:10

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp thứ Hai ngày 7/3/2022 cho thấy, trong ngày hôm nay có 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp tiến triển thuận lợi, tài lộc rủng rỉnh.

Tuổi Mão

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Hai ngày 7/3/2022 hôm nay, công việc của tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có tam hợp phù trợ. Tuy nhiên, để đưa ra những kế hoạch thực sự hợp lý thì con giáp này cần phải đánh giá năng lực bản thân và tình huống trước mắt hợp lý hơn.

Đặc biệt là người trẻ tuổi cũng không nhất thiết phải tự mình quyết định mọi việc, nhất là khi đứng trước những công việc quan trọng. Nếu còn nhiều điều băn khoăn, bản mệnh hãy thử trao đổi, thảo luận với những người đáng tin cậy giàu kinh nghiệm.

Theo quan niệm dân gian, hôm nay là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Bản mệnh nên sắp xếp công việc thực hiện phù hợp để gặp nhiều thuận lợi, may mắn.

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 7/3/2022 hôm nay là ngày thích hợp để tuổi Ngọ đầu tư, làm ăn. Nếu biết phát huy khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác của mình, con giáp này sẽ nhanh chóng tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn.

Với người làm công ăn lương, con giáp này là người quen biết lâu càng được yêu mến. Bản mệnh nên chú ý hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo đà cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, không khí gia đình ấm cúng, con giáp này thường xuyên trò chuyện, giao lưu với con cái mỗi ngày. Tuổi Ngọ muốn mình trở thành người bản mệnh đáng tin cậy của con cái, cùng con cái vượt qua niềm vui nỗi buồn.

Đúng thứ Hai ngày 7/3/2022: 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp tiến triển thuận lợi, tài lộc rủng rỉnh - Ảnh 1
Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 7/3/2022 hôm nay là ngày thích hợp để tuổi Ngọ đầu tư, làm ăn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 7/3/2022 hôm nay, vận may đang đến với tuổi Dậu, nhất là người làm nghề tự do. Những hướng phát triển mà bản mệnh đã lựa chọn từ trước dần mang lại hiệu quả rõ rệt. Con giáp này có thể thu được lợi nhuận đáng mong chờ.

Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai, đừng dễ dàng hài lòng với thực tại. Tuổi Dậu vốn là người có tài và bản mệnh vẫn chưa phát hiện hết khả năng của mình đâu. Hãy khẳng định bản thân và để mọi người phải nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ.

Trong ngày Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia cũng rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mọi chuyện mỗi ngày. Con giáp này tin tưởng vào nửa kia và đôi bên luôn chú trọng việc vun đắp tình cảm.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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