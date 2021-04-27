Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 28/4/2021: 3 con giáp may mắn được thưởng lớn, đếm tiền sái tay dịp Lễ, ví rủng rỉnh tiêu pha

Theo tử vi ngày mới, chuyện làm ăn của Mão khá thuận lợi. Bạn đầu tư vào lĩnh vực nào là trúng đậm, tiền đổ về tiêu không hết. Người cầm tinh con mèo có sự nghiệp thuận lợi, thăng tiến không ngừng, tha hồ hốt bạc. Đặc biệt, nếu đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, tuổi Mão dễ tìm thấy cơ hội phất lên. Những hợp đồng, dự án đầu tư tiền tỷ thi nhau tìm đến bản mệnh. Có thể nói, con giáp chỉ cần ngồi im, tiền tài sẽ tự chảy vào túi.

Tuy nhiên chuyện tình cảm không như ý muốn. Bạn gặp khá nhiều vấn đề khó khăn không giải quyết được với nửa kia của mình. Có thể cả hai sẽ đường ai nấy đi vì tranh cãi quá nhiều lần. Những lúc như vậy hãy thật bình tĩnh cùng nhau chia sẻ để giải quyết vấn đề của cả hai nhé.

Chính Tài đang cho thấy nguồn thu nhập của con giáp tuổi Tỵ đang dần ổn định và có dấu hiệu tăng tiến lên trong ngày 28/4. Có thể cơ hội tăng lương tăng thưởng còn đến với bạn nữa, hãy nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu đã đề ra nhé, rất có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng cho dịp Lễ sắp tới đấy. Hãy thể hiện mình thật tốt trước mặt cấp trên để họ thấy được tài năng của bạn và trọng dụng bạn hơn.

Con đường tình duyên của những người cầm tinh con Rắn cũng tương đối thuận lợi. Hãy dành thời gian ra ngoài để gặp gỡ, giao lưu với mọi người để có cơ hội quen biết nhiều đối tượng hơn. Từ đó, con giáp may mắn hãy chọn cho mình nửa còn lại phù hợp nhất nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có đường tài lộc dồi dào, kiếm tiền như nước. Bạn cũng là người chi tiêu rộng rãi nên kiếm nhiều tiêu nhiều, không hề tiết kiệm đến mức thắt lưng buộc bụng nhưng vẫn chi tiêu khá hợp lý. Thời điểm này, công việc của những chú Chó cũng diễn tiến thuận lợi, bản mệnh có thể hăng hái nhận những công việc khó, có tính chất thử thách cao để khẳng định năng lực của bản thân. Tuy sẽ có một số lúc vất vả nhưng lại là dịp để bạn phát huy tối đa khả năng cũng như có được sự chú ý từ cấp trên, mở đường cho sự nghiệp tiến lên.

Vận tình duyên vượng sắc, những Tuất nào đang lẻ bóng thì cũng đừng lo, vì sợi dây định mệnh sẽ giúp bạn có được cái kết viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.