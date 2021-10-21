Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/10/2021, LỘC LÁ bất thình lình đổ ập vào túi 3 con giáp, công danh sự nghiệp cứ thế thăng tiến như vũ bão

12 con giáp tử vi 21/10/2021 06:09

Tử vi 12 con giáp cho hay, ngày mai, thứ Sáu 22/10/2021, LỘC LÁ bất thình lình đổ ập vào túi 3 con giáp may mắn, công danh sự nghiệp cứ thế thăng tiến như vũ bão.

Tuổi Sửu

Chính Quan trợ mệnh, tuổi Sửu gặp nhiều thuận lợi trong công việc hôm nay. Bản mệnh không phải vất vả quá nhiều, cứ làm theo kế hoạch đã định ra là có thể suôn sẻ vận trình, không mất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề phát sinh cũng như êm đềm vượt qua những khó khăn trước mắt.

Sau những thành công lần này, bản mệnh có thể thấy áp lực đang giảm bớt, cơ hội thăng tiến sẽ rõ ràng hơn khi cấp trên đang rất hài lòng với biểu hiện của bạn. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân mình, con giáp may mắn còn có thể làm được nhiều điều hơn nữa.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hôm nay là ngày mà người tuổi Tỵ may mắn ngập tràn, đón toàn tin vui. Ngày Thân Tỵ Nhị Hợp, con giáp này nhờ thế mà có vận trình tình cảm lên cao. Vợ chồng thấu hiểu nhau nên chẳng cần nói gì nhiều mà vẫn hài hòa hạnh phúc. Hai người có sự tâm đầu ý hợp đến không ngờ, khiến người ngoài vô cùng ngưỡng mộ.

Chẳng những vậy, Thiên Tài trợ mệnh, vận trình tài lộc của những chú Rắn trong hôm nay cũng dồi dào chẳng kém. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến, dù ít dù nhiều thì đây cũng là thành quả xứng đáng với những cố gắng trước đó của bạn, nó mang ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ nữa.

Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập ngược xuôi, lại được khách hàng tin tưởng nên luôn ủng hộ nhiệt tình. Làm ăn trọng nhất chữ tín, bạn hiểu được đạo lý này nên luôn chăm chút từng sản phẩm của bản thân để tạo dựng lòng tin nơi người mua.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Ấn mang tới cho người tuổi Dậu sự công nhận và đánh giá cao từ cấp trên nhờ tinh thần làm việc hăng say, không biết mệt mỏi của mình. Thời gian tới, hãy cố gắng phát huy năng lực của mình nhiều hơn nữa nhé, nếu vượt qua được thời gian thử thách thì tương lai sắp tới của bạn sẽ vô cùng tươi sáng đấy.

Ngoài ra đừng quên rèn luyện cho bản thân có thái độ chủ động trong công việc nữa nhé, hãy tự đi trên đôi chân mình, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc nhanh chóng hài lòng với thực tại. Bạn vốn tài năng hơn bạn nghĩ rất nhiều.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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