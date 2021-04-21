Đúng ngày mai, thứ Năm 22/4/2021: 3 con giáp vướng họa thị phi, tài vận hao hụt, sự nghiệp tụt dốc không thể 'ngóc đầu lên nổi'

Tử vi ngày mới cho thấy, trong thứ Năm này Tỵ - Thân - Tuất là 3 con giáp vướng họa thị phi, lành ít dữ nhiều. Các con giáp cần cẩn thận lời ăn tiếng nói, đặc biệt không được chủ quan với bất kỳ ai vì đó có thể là tiểu nhân đang quấy phá.

Tuổi Tỵ Trời sinh con giáp tuổi Tỵ là những người có tài ăn nói nhưng đôi khi lại phát ra những lời khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm. Nếu người tuổi Tuất không sửa cách nói chuyện ấy thì sẽ không bao giờ có được tình cảm của mọi người. Thứ Năm này là ngày khá đen đủi khi người tuổi Tỵ liên tiếp gặp thị phi, ra đường cẩn thận tai nạn, ở nhà cũng có kẻ nói xấu. Người tuổi Tỵ cần phải phân biệt đúng sai, đừng thấy chuyện của người khác là xen vào.

Thứ Năm này là ngày khá đen đủi khi người tuổi Tỵ liên tiếp gặp thị phi, ra đường cẩn thận tai nạn - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, có những kẻ vì muốn có lợi thế trong kinh doanh nên đã thêu dệt chuyện sau lưng người tuổi Tỵ nhằm thu hút khách hàng, đối tác về mình. Có thể hiện tại, công việc kinh doanh của Tỵ đang tốt tự nhiên ngừng trệ vì có kẻ khác hớt tay trên nhưng con giáp này cứ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Tuổi Thân Trong ngày hôm nay, tuổi Thân cần đặc biệt chú ý tới cách nhìn người. Sẽ có người bên cạnh bản mệnh luôn tỏ ra đáng tin cậy nhưng thực chất họ chỉ ở đó để lợi dụng mà thôi.

Trong công việc, người tuổi Thân cần khéo léo hơn trong lời ăn tiếng nói. Không ai tránh được những lúc gặp khó khăn song phàn nàn 5 lần 7 lượt với các đồng nghiệp khác không phải là cách hay vì Thân sẽ không biết được, những lời nói đó của mình sẽ đến tai ai. Đừng dễ dàng coi tất cả đồng nghiệp là bạn bè thân thiết, nên giữ những bí mật cho riêng mình. Với tuổi Thân làm việc trong môi tɾường công sở nên tɾánh mâu thuẫn trong công việc dẫn đến việc bị phạt tiền hay ảnh hưởng đến việc tăng lương - Ảnh minh họa: Internet Với tuổi Thân làm việc trong môi tɾường công sở nên tɾánh mâu thuẫn trong công việc dẫn đến việc bị phạt tiền hay ảnh hưởng đến việc tăng lương. Với người làm kinh doanh, ngay cả những khoản đầu tư quen thuộc nhất cũng chớ chủ quan vì đôi khi tiểu nhân sẽ xuất hiện bất ngờ đi kèm những tin đồn thất thiệt khiến bản mệnh thiệt hại khoảng tiền rất lớn, khó bù đắp được. Tuổi Tuất Người tuổi Tuất là 1 trong 3 con giáp vướng họa thị phi ngày hôm nay. Thị phi mà con giáp tuổi Tuất vướng phải chủ yếu là bị ai đó chê bai năng lực mà sinh ra gây gổ. Hung tinh còn gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Tuất đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này nữa. Hung tinh dễ đẩy con giáp này vào họa thị phi, thậm chí có thể vướng họa kiện tụng lao tù, bản thân chịu thương tật, phá tài hao của… Thị phi bủa vây, khiến Tuất và cấp trên xảy ra mâu thuẫn nên có nguy cơ mất việc, giảm lương thậm chí là giáng chức - Ảnh minh họa: Internet Thị phi bủa vây, con giáp này và cấp trên dễ xảy ra mâu thuẫn nên có nguy cơ mất việc, giảm lương thậm chí là giáng chức. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là hãy nhẫn nhịn, cố gắng kiệm lời và tránh xa những cuộc bàn tán ở nơi công sở để không phải bị cuốn theo những tin đồn thất thiệt mà ảnh hưởng sự nghiệp, tài lộc. (*) Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/4/2021: 3 con giáp 'gặp thời, gặp thế' đổi đời nhanh chóng, giàu có phát tài không ai bì lại Tử vi ngày mới cho thấy Chủ Nhật 18/4 là thời điểm 3 con giáp sau bước vào thời kỳ may mắn, thịnh vượng. Gặp thời đổi đời nhanh chóng, từ đó công danh sự nghiệp phất lên cao vút, người khác muốn có cũng không được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-nam-22-4-2021-3-con-giap-vuong-hoa-thi-phi-tai-van-hao-hut-su-nghiep-tut-doc-khong-the-ngoc-dau-len-noi-402548.html