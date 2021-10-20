Đúng ngày mai, thứ Năm 21/10/2021, 3 con giáp đón loạt tin vui đường tài lộc, được cấp trên đánh giá cao

12 con giáp tử vi 20/10/2021 06:05

Tử vi ngày mới cho biết, đúng ngày mai, thứ Năm 21/10/2021, 3 con giáp may mắn đón loạt tin vui đường tài lộc, được cấp trên đánh giá cao.

Tuổi Dần

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần với đầu óc linh hoạt, khôn khéo có thể đưa ra những ý tưởng rất có ích cho tập thể vào ngày hôm nay. Bản mệnh hãy mạnh dạn đưa ra ý kiến giúp đỡ mọi người, bạn chắc chắn sẽ được cấp trên đánh giá cao.

Đây cũng là thời điểm để những chú Hổ bứt phá trên chặng đua quyền lực phía trước. Con giáp may mắn này thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt và có những cách xử lý sáng tạo, gây được ấn tượng với tập thể về năng lực làm việc của mình.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được cục diện Tam Hội trợ mệnh nên gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Càng ngày hai bạn càng nhận ra có rất nhiều điểm chung lý thú giữa hai người và qua thời gian mỗi người đã dần chấp nhận sự khác biệt của người kia để dung hòa lẫn nhau.

Thực Thần xuất hiện còn báo tin vui về đường tài lộc cho những chú Rồng. Hôm nay quả là một ngày ngập tràn niềm vui với con giáp này.

Sự khéo léo giúp bản mệnh xây dựng được nhiều mối quan hệ quý giá. Bạn được lòng rất nhiều người, nhờ vào các mối quan hệ mà công việc trôi chảy, tiền kiếm cũng nhiều hơn. Tài chính rủng rỉnh tạo điều kiện để bạn thực hiện các kế hoạch ấp ủ từ lâu.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tam Hợp xuất hiện mang đến những điều kiện thuận lợi cho người tuổi Ngọ trong công việc. Con giáp này có sự nhiệt tình, lúc nào cũng hăng hái xung phong dẫn đầu trong mọi công việc được giao, tuy nhiên, bạn hay “cả thèm chóng chán” nên hiệu quả công việc thường không cao.

Lời khuyên cho những chú Ngựa là hãy bình tĩnh quan sát tình huống hơn, đồng thời rèn luyện tính kiên trì nếu bạn muốn thành công đến với mình trong tương lai. Chứ nếu cứ làm đâu bỏ đấy thì chẳng cấp trên nào muốn giao nhiệm vụ quan trọng cho bạn đâu.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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