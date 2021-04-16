Đúng ngày mai, thứ Bảy 17/4/2021: 3 con giáp xui xẻo đeo bám, nhẹ thì hao tài, nặng thì gặp tiểu nhân phá hoại chuyện kinh doanh

Về công việc, bản mệnh là người có năng lực song trong hôm nay khó lòng có được cơ hội để thể hiện cho cấp trên thấy được. Nếu cấp trên có thấy, tuổi Sửu cũng bị tiểu nhân hãm hại và gièm pha làm mất lòng tin với sếp.

Vào thứ Bảy này, tuổi Sửu là một trong ba con giáp bị xui xẻo đeo bám, vì thế vận trình khó tránh khỏi không được như ý muốn.

Theo tử vi , hôm nay tuổi Sửu không nên tham gia đầu tư mạo hiểm. Đây không phải là khoảng thời gian cát tinh vượng để con giáp này gặp nhiều may mắn. Nếu cố chấp mạo hiểm mà không suy tính kỹ lưỡng, bản mệnh không chỉ mất tiền mà còn có thể vướng phải vòng lao lý.

Về tiền bạc, hung tinh gây xung sát, chủ yếu khiến bản mệnh tán tài hao lộc. Không chỉ mất tiền, con giáp này còn có thể gặp phải mâu thuẫn với những người thân trong gia đình.

Vào thứ Bảy này, tuổi Sửu là một trong ba con giáp bị xui xẻo đeo bám - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới cho thấy hôm nay không phải là ngày may mắn với Mão, dù có Thái Dương soi chiếu nhưng cục diện vẫn là hung cát đan xen, hung nhiều hơn cát. Người tuổi Mão sẽ đối mặt với hung vận rõ nét, khiến chuyện tình cảm, công việc gặp sóng gió.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, hôm nay, người tuổi Mão có hạn về công việc. Sự nghiệp mà bản mệnh vất vả dựng nên có phần xuống dốc. Dù khao khát thành công nhưng con giáp này hễ làm là thất bại. Các dự án quan trọng, hợp đồng lớn bị đổ bể. Người tuổi Mão còn có thể bị tiểu nhân dồn ép vào bước phải nhảy việc.

Mặt tài vận của con giáp này cũng cho thấy sự giảm sút. Người tuổi Mão chuẩn bị mất một khoản không nhỏ cho công việc gia đình. Đặc biệt là những ai đã kết hôn, gánh nặng kinh tế sẽ càng rõ rệt.

Tử vi ngày mới cho thấy hôm nay không phải là ngày may mắn với Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ đại diện cho những người thông minh, lém lỉnh, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Trong hôm nay, tử vi cho thấy công việc của Tỵ có thể bị đình trệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong hôm nay, tử vi cho thấy công việc của Tỵ có thể bị đình trệ. Con giáp này bị tiểu nhân phá rối rất nhiều. Lộ trình thăng quan tiến chức vì thế mà gián đoạn, trở nên mù mịt. Ngoài ra, thời điểm này Tỵ còn gặp khó khăn về tài chính. Các khoản thu nhập ít dần khiến bản mệnh nhiều lần phải dùng tới khoản tiền tiết kiệm.

Không những thế, trong ngày Tỵ cần cẩn trọng vì có hung tinh. Con giáp này dễ bị mất tiền oan hoặc bị lừa tiền, vướng phải tranh chấp về tiền bạc.

(*) Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm