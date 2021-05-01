Đúng ngày mai, Chủ Nhật 2/5/2021: 3 con giáp vận đào hoa, trời ban nhân duyên tốt lành, dễ dàng tìm được 'ý trung nhân'

12 con giáp tử vi 01/05/2021 06:29

Tử vi ngày mới cho thấy Chủ Nhật 2/5 này sẽ là một ngày cực tốt cho việc tìm kiếm tình yêu của Mão - Thìn - Dậu. 3 con giáp đào hoa này sẽ khiến người khác phải ao ước khi không cần cố gắng mấy cũng có được nhân duyên như ý, gặp được ý trung nhân hoàn hảo.

Tuổi Mão

Theo tử vi tình duyên của người tuổi Mão khá vượng, bản mệnh còn có được sao chủ Hôn nhân chiếu mệnh. Nhiều khả năng bản mệnh sẽ gặp được tình yêu "sét đánh", có cảm xúc với đối tượng khác giới ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nếu để đối phương nhận ra được cảm xúc của Mão, cả 2 sẽ có thể nhân cơ hội tiến một bước xa hơn. Hãy tự tin vào bản thân mình, tin rằng sự hấp dẫn toát ra từ chính con người mình hoàn toàn có thể hấp dẫn đối phương.

Là một trong những con giáp đào hoa, nên với những người tuổi Mão đã kết hôn cũng có tình yêu mặn nồng, vợ chồng sẽ có tình cảm hòa hợp, những mâu thuẫn trước đó nhanh chóng được hóa giải. Tình cảm càng ngày càng thêm thắm thiết hơn.

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Theo tử vi tình duyên của người tuổi Mão khá vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn hôm nay được Thần Tình yêu che chở, vận đào hoa rực rỡ, nhân duyên vượng sắc. Trong ngày Chủ Nhật này, tình yêu của bản mệnh được người thân và bạn bè xung quanh ủng hộ, không gặp phải rào cản gì quá lớn. Điều đó là niềm hạnh phúc đáng mơ ước bản mệnh sẽ sớm được thỏa nguyện. Vì vậy, nếu có thể, cả 2 nên cùng ra mắt gia đình đối phương để nhận được tin vui trong chuyện tình cảm.

Đối với người tuổi Thìn đã có gia đình thì vợ chồng hòa thuận, đồng lòng với nhau, những khó khăn trước mắt không còn là vấn đề khi cả hai trái tim đều cùng chung một nhịp đập. "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn", bản mệnh tuổi Thìn và người ấy quyết tâm cùng chiến đấu để có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hằng mơ ước.

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Người tuổi Thìn hôm nay được Thần Tình yêu che chở, vận đào hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con gà là những người hào sảng, hoạt bát, trực giác tốt, khả năng suy đoán tốt, đầu óc linh hoạt, cơ trí, nhanh nhẹn, thẳng thắn trong mọi chuyện, chính trực, hơn nữa còn là người khéo ăn khéo nói.

Hôm nay, vận đào hoa của Dậu sẽ đạt đến đỉnh cao, có thể nói đây là ngày có nhiều biến đổi trong chuyện tình cảm. Sao Đào Hoa và Hồng Loan chiếu mệnh, nên tình duyên liên tục tiến triển, tình cảm lứa đôi mặn nồng, có thể tiến tới hôn nhân, năng lượng về mặt tình duyên và tình cảm của các cặp đôi cũng tăng cao, vận đào hoa như gió mùa xuân thổi đến khiến người ta càng thêm yêu thích.

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Hôm nay, vận đào hoa của Dậu sẽ đạt đến đỉnh cao - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt những nữ tuổi Dậu đừng giật mình khi thấy có rất nhiều "vệ tinh" vây xung quanh mình lúc này. Bởi bản mệnh là người chân thành và hết sức quyến rũ, nên việc có nhiều người theo đuổi là chuyện khó tránh khỏi.

(*) Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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