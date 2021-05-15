Đúng ngày mai, Chủ nhật 16/2/2021: 3 tuổi MAY MẮN được Thần Tài chiếu cố, cuối tuần thảnh thơi, ngồi rung đùi đếm tiền mệt nghỉ

Đúng 0h ngày 16/5/2021, 3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu cố, ban phát tài lộc đầy nhà, có được ngày cuối tuần thảnh thơi, chỉ việc đếm tiền.
- 10 ngày tới, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, MAY MẮN nhân đôi, TÀI LỘC nhân mười
- Cuối tháng 5 có sao quả Tạ rơi trúng đầu, 3 con giáp vướng phải nhiều tai tiếng, tiền tài 'vỗ cánh' bay đi
Tuổi Mão
Theo tử vi của 12 con giáp, người tuổi Mão sẽ chẳng còn phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc trong ngày Chủ nhật này nữa. Với sự giúp sức của Chính Tài, nguồn thu nhập của bản mệnh dần ổn định và sẽ còn liên tục tăng tiến trong thời gian tới, khiến bạn dư dả, tha hồ tiêu xài.
Không những thế, đây là thời điểm bản mệnh được Thần Tài ghé nhà thường xuyên nên của nả dư dả, cứ vơi lại đầy. Cuộc sống của Mèo trở nên viên mãn hơn nên hãy dành thời gian ngày cuối tuần quây quần cùng gia đình và bạn bè nhé!
Tuổi Thân
Tử vi ngày mới cho biết tuổi Thân trong ngày Chủ nhật có Chính Ấn trợ mệnh sẽ có cơ hội thể hiện được năng lực của bản thân. Dù là ngày nghỉ, nhưng những biểu hiện xuất sắc của bạn trước đó đã gây ấn tượng với không ít người, đặc biệt là với cấp trên của bạn. Con đường thăng tiến đang mở ra trước mắt bạn rồi, hãy tự tin nắm bắt nhé.
Đây cũng là thời điểm bản mệnh đón tin vui về đường tài lộc. Thần Tài sẽ mang về cho bạn những cơ hội đổi đời và sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người phải đỏ mắt hơn ghen.
Tuổi Ngọ
Chủ nhật 16/5/2021, tuổi Ngọ sẽ đón nhận những bất ngờ do Thiên Tài mang tới. Cát thần chủ về tiền bạc xuất hiện chính là dấu hiệu một khoản tiền kha khá sẽ rơi vào túi bạn trong thời điểm này. Đây có thể là tiền thưởng hay một khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn.
Bên cạnh đó, con giáp may mắn còn có cơ hội nhận được sự hỗ trợ của quý nhân, nên trong ngày cuối tuần này bạn có thời gian thảnh thơi để nghỉ ngơi mà không cần lo toan bất cứ vấn đề gì.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.