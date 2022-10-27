Đúng ngày mai, 28/10/2022: 3 con giáp xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, công danh vụt sáng, cấp trên trọng dụng, bản mệnh đứng trên đỉnh vinh quang, ai nấy cũng đều phải ngước nhìn

Người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn về đường tài lộc nhờ Thiên Tài tụ khí. Con giáp này có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng số, bốc thăm may mắn hay thu hồi được món nợ tưởng như không thể đòi từ lâu. Song có nhiều tiền cũng đừng nghĩ đến tiêu xài hoang phí, hãy biết tích lũy để đảm bảo cho tương lai.

Vận trình tình cảm của Tuổi Thìn ngày mai có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Sự nghiệp không có gì đáng lo ngại nếu bạn vẫn duy trì được phong độ cố gắng của mình. Càng về cuối năm bạn càng không có thời gian để lơ là hay chểnh mảng nữa đâu. Đừng để nỗ lực trong cả năm thành công cốc chỉ vì những bất cẩn trong thời gian này.

Vận trình tình cảm của Tuổi Thìn ngày mai có dấu hiệu chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vận trình ngày mai Thứ Sáu 28/10/2022 của Tuổi Dần khá tốt đẹp khi tình hình công việc và tài chính duy trì ở mức ổn định. Con giáp này có dấu hiệu hài lòng với những gì mình đang tạm có nên dường như không có động lực phấn đấu hơn nữa, thậm chí còn trở nên lười nhác và không muốn làm gì.

Đặc biệt những người có ý định khai trương, mở cửa hàng, lập nghiệp thì đây là ngày mai là một ngày vô cùng thích hợp. Bạn nên nhanh tay tận dụng vượng khí trong ngày, đừng để lỡ thời cơ quý giá này. Nhìn chung ngày mai là một ngày tuổi Dần không chỉ có tài lộc dồi dào mà còn có khả năng được nâng đỡ, phát triển, hứa hẹn nhiều cơ hội lớn hơn.

Điểm sáng cho Tuổi Dần trong ngày Thứ Sáu này là một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm, bản mệnh và đối phương dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn, luôn lắng nghe những điều chia sẻ, tâm sự của đối phương. Mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít. Với những người còn đang độc thân, Tuổi Thìn cần phải kiên nhẫn hơn trong tình duyên của mình.

Điểm sáng cho Tuổi Dần trong ngày Thứ Sáu này là một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mai, người tuổi Tị được Tam Hợp Thái Tuế chiếu mệnh nên có cơ hội rất lớn gặp được quý nhân. Ngày này nếu bạn biết cách tận dụng sự hỗ trợ từ quý nhân thì sẽ giảm thiểu được rất nhiều vất vả, không mất công sức mà vẫn đạt được thành quả như ý.

Lại thêm Chính Ấn soi đường, bạn cho thấy sự tự tin và bản lĩnh hơn người, hoàn toàn có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Trong các tình huống xảy ra, bạn đều có thể dẫn dắt mọi người theo hướng của mình và gánh vác mọi việc trong thời điểm quan trọng mà không ngại khó khăn. Từ đó, bản mệnh cũng có cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo tài tình.

Lại thêm Chính Ấn soi đường, bạn cho thấy sự tự tin và bản lĩnh hơn người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo