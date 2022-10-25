Đúng khuya nay 24/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, 3 con giáp này vạn sự hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đấy, công danh rộng mở, tiền tài thênh thang, vận trình không gì lo lắng, tình - tiền cực kì viên mãn

12 con giáp tử vi 25/10/2022 18:45

Khuya nay, 24/10, 3 con giáp này được ngọc hoàng soi chiếu, vạn sự hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đấy, công danh rộng đường, tiền tài về tay, đào hoa nở rộ.

Tuổi Thìn

Tử vi tuổi Thìn hôm nay thấy rằng, quan hệ với đồng nghiệp và đối tác khá tốt đẹp, bạn được mọi người yêu quý hơn. Tuổi Thìn sẽ trở nên hoạt bát hơn mọi ngày, khả năng ăn nói trôi chảy, dí dỏm khiến bạn trở thành trung tâm trong công ty. Sức hấp dẫn này sẽ đem tới nhiều cơ hội làm ăn, chia sẻ.

Tài lộc tuổi Thìn hôm nay gặp nhiều may mắn. Bạn sẽ găp nhiều tin vui về tiền nong, có thể là ký được hợp đồng mới, có tin khách mua hàng, trả tiền... Có điều vận khí vẫn bị giới hạn ở mức đang trưởng thành nên bạn cũng không thể kỳ vọng điều gì quá lớn lao. Nên làm tốt công việc của mình, hạn chế tính cách tự tôn quá đáng. Cần học cách làm việc nhóm, chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Giảm bớt vận đối nghịch thì vận tài lộc mới được thuận lợi.

Đúng khuya nay 24/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, 3 con giáp này vạn sự hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đấy, công danh rộng mở, tiền tài thênh thang, vận trình không gì lo lắng, tình - tiền cực kì viên mãn - Ảnh 1
Tài lộc tuổi Thìn hôm nay gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Lục Hợp che chở cho người tuổi Sửu nên bản mệnh có một ngày đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm được một nửa ưng ý qua giới thiệu của bạn bè, người thân. Với các cặp đôi, hôm nay sẽ là một ngày ngọt ngào và lãng mạn với cả hai

Chính Ấn còn là cát thần soi bóng đường công danh sự nghiệp của những chú Trâu thêm phần hanh thông. Người tuổi Sửu chăm chỉ lại được nâng đỡ, nên dịp này thu về nhiều lời khen ngợi và khoản thưởng xứng đáng. Bạn sắp có cơ hội ăn mừng thật lớn rồi đấy.

Về tài vận hôm nay khá thuận lợi khi mà công sức của bạn bấy lâu bỏ ra nay đã đến ngày thu hoạch. Người này mang trong mình sự bất khuất kiên cường giúp bạn vượt qua mọi khó khăn về tài chính trong hôm nay. Bạn phải tự mình làm việc, tự mình kiếm tiền. Dù có vất vả nhưng trái ngọt thu hoạch rất đáng để chờ đợi.

Đúng khuya nay 24/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, 3 con giáp này vạn sự hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đấy, công danh rộng mở, tiền tài thênh thang, vận trình không gì lo lắng, tình - tiền cực kì viên mãn - Ảnh 2
Về tài vận hôm nay khá thuận lợi khi mà công sức của bạn bấy lâu bỏ ra nay đã đến ngày thu hoạch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thứ 2 này, người tuổi Dần gặp may mắn về đường tài chính nhờ có Thiên Tài chiếu mệnh. Bản mệnh có thể được hưởng lộc từ những kế hoạch đầu tư kinh doanh tưởng chừng như không có kết quả từ trước đó nên tài vận đang rất dư dả, có khoản tích lũy đáng kể, không sợ thiếu thốn.

Người làm công ăn lương nhận được thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Việc này có thể khiến bạn mất nhiều thời gian nhưng bù lại tiền bạc dồi dào, dư dôi thoải mái cho việc chi tiêu hơn nên bạn vẫn cố gắng bằng hết sức mình.

Tình cảm tuổi Dần hôm nay ổn định và hạnh phúc. Nam mạng trân trọng mọi ý kiến và lời nói của vợ con. Gặp chuyện gì cũng sẽ thương lượng với nửa kia của mình hoặc là người nhà. Nữ mạng thể hiện mình là người vợ hiền dâu thảo. Có đức tính tu dưỡng tốt, hết lòng chăm sóc và hi sinh cho gia đình.

Đúng khuya nay 24/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, 3 con giáp này vạn sự hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đấy, công danh rộng mở, tiền tài thênh thang, vận trình không gì lo lắng, tình - tiền cực kì viên mãn - Ảnh 3
Thứ 2 này, người tuổi Dần gặp may mắn về đường tài chính - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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