Đúng giờ Sửu ngày mai 17/10: QUÝ NHÂN nâng đỡ, 3 con giáp này lộc kinh doanh vượng phát, khách hàng nườm nượp, mệnh chủ rung đùi đếm tiền, giàu sang phú quý, ai nấy cũng ghen tị

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Thứ Hai ngày 17/10/2022 ngày mai, tuổi Tuất đang rất tự tin vào năng lực của mình. Con giáp này biết rằng mình cần phải đi theo con đường nào để có thể phát huy hết khả năng. Quyết đoán và dứt khoát, bản mệnh không để cho mình để lỡ bước tiến tới thành công.

Vận trình tình cảm đón đầu hạnh phúc. Tuổi Tuất dù có bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ thì cũng không quên dành thời gian cho người bạn đời của mình. Sự chân thành chính là chìa khoá giúp tình yêu duy trì được lâu.

Ngoài ra, với sự phán đoán chính xác của mình, con giáp này có thể đưa ra những quyết định chính xác vào đúng thời điểm, nhất là trong vấn đề tài chính nên có thể thu về khoản lợi không nhỏ, hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất.

Vận trình tình cảm đón đầu hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Thứ Hai ngày 17/10/2022 ngày mai, nhờ có tam hợp trợ lực, tuổi Ngọ có một ngày vượng duyên vượng tài, đỏ cả tình lẫn tiền, mưu sự dễ thành. Các cặp đôi đang sống trong ngày thu nồng nàn yêu thương, và cả hai đều vô cùng trân trọng hạnh phúc hiện tại.

Cát tinh nâng đỡ, công việc trong ngày cũng nhờ thế mà dễ thở hơn. Tuổi Ngọ sắp xếp công việc khá tốt, không gây ra sai sót gì, được cấp trên khen ngợi. Điều này rất tốt cho con đường tiến thân phía trước của bản mệnh. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội của mình.

Ngũ hành tương sinh giúp cho khoảng thời gian này mang lại sự rõ ràng cho các mối quan hệ, bất kể bạn đi qua một giai đoạn khá phức tạp trong đời sống tình cảm cá nhân. Hãy đảm bảo rằng bạn xử lý các tình huống một cách trưởng thành, bản lĩnh, tránh những hiểu nhầm không đáng có.

Ngũ hành tương sinh giúp cho khoảng thời gian này mang lại sự rõ ràng cho các mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra hanh thuận. Vận may lớn giúp người tuổi Dần có thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức vì bên cạnh luôn có quý nhân nâng đỡ. Tính cách hoà đồng, hay giúp đỡ người đem lại cho con giáp này khá nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Vận trình tài lộc không đáng lo nghĩ. Nguồn thu nhập ổn định giúp bản mệnh an tâm củng cố chất lượng cuộc sống hiện tại.

Vận trình tình cảm hài hoà. Tình cảm gia đình ấm êm, hạnh phúc được vun vén kịp thời đem lại cho các cặp đôi những phút giây bình yên bên nhau. Dường như con giáp này cũng chẳng cần gì nhiều, ngoài cảm giác yên bình.

Tình cảm gia đình ấm êm, hạnh phúc được vun vén kịp thời đem lại cho các cặp đôi những phút giây bình yên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo