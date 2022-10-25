Đúng giờ Sửu hôm nay 25/10/2022: THẦN TÀI mở của kho vàng, tiền tài ban xuống, 3 con giáp chẳng lo chuyện cơm áo gạo tiền, phước khí tràn lan, vận trình ngập tràn may mắn

12 con giáp tử vi 25/10/2022 11:34

Đúng giờ Sửu hôm nay 25/10, 3 con giáp này chẳng lo chuyện cơm áo gạo tiền, thần tài ban phát vàng bạc, vận trình gặp nhiều may mắn.

Tuổi Mão

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp,Thứ Ba ngày 25/10/2022, tài tinh chỉ lối dẫn đường, đây là thời điểm vàng để tuổi Mão tìm kiếm những cơ hội nhằm tăng tài tiến lộc. Hãy lắng nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm đi trước để có sự định hướng cụ thể, tránh rủi ro không đáng có trong kế hoạch.

Tài lộc của con giáp này sẽ tỏa sáng rực rỡ khi nhận về khoản lợi trong các hoạt động xổ số, trúng thưởng. Tuy nhiên, đây chỉ là vận may bất chợt, không có tính bền vững nên tuổi Mão không nên đặt quá nhiều tâm tư được ăn cả ngã về không vào những hoạt động mang tính chất may rủi này.

Tình cảm của tuổi Mão cũng rất khởi sắc. Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể gặp được một nửa nhân duyên của cuộc đời hôm nay đó. 

Đúng giờ Sửu hôm nay 25/10/2022: THẦN TÀI mở của kho vàng, tiền tài ban xuống, 3 con giáp chẳng lo chuyện cơm áo gạo tiền, phước khí tràn lan, vận trình ngập tràn may mắn - Ảnh 1
Tình cảm của tuổi Mão cũng rất khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thực Thần đang trợ lục cho người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay, bạn nên chủ động hơn trong công việc cũng như cuộc sống sẽ đẩy nhanh được tiến độ hoàn thành mục tiêu của mình. Bạn sẽ bất ngờ vì năng lực của mình đấy.

Ngoài ra, ở nơi công sở, bạn nên cố gắng phát triển mối quan hệ với đồng nghiệp. Điều này sẽ giúp bạn rất nhiều trong tương lai khi bạn cần chia sẻ ý tưởng hoặc cần người luôn giúp đỡ mình trong lúc khó khăn ở chỗ làm.

Không những thế, vận trình tình cảm còn vô cùng tốt đẹp. Đào hoa nở rộ báo hiệu tuổi Tỵ rất có thể sẽ gặp được ý trung nhân của mình trong ngày hôm nay. Chỉ một cuộc gặp gỡ tình cờ, một ánh mắt vô tình chạm nhau cũng có thể nên duyên đôi lứa.

Đúng giờ Sửu hôm nay 25/10/2022: THẦN TÀI mở của kho vàng, tiền tài ban xuống, 3 con giáp chẳng lo chuyện cơm áo gạo tiền, phước khí tràn lan, vận trình ngập tràn may mắn - Ảnh 2
Thực Thần đang trợ lục cho người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay, tuổi Mùi tiền bạc rủng rỉnh nhờ Chính Tài đưa đến. Bạn chẳng còn cảm thấy lo lắng gì nhiều, thế nhưng đừng có chủ quan quá mà "vung tay quá trán" đấy nhé vì sau này bạn hối hận cũng đã muộn quá rồi.

Nhờ sự che chở của Lục Hợp cho thấy công việc thuận lợi, hợp tác làm ăn khá. Tin vui dành cho bạn chính là các quyết định của bạn trong thời gian qua đều đang đi đúng quỹ đạo của nó.

Ngũ hành Thổ Kim tương sinh, tình trạng sức khỏe của con giáp này đang ở trạng thái rất tốt. Điều này không phải tự nhiên mà có, đó là kết quả sau một thời gian dài rèn luyện kiên trì. Và bí quyết của bản mệnh đó chính là không bao giờ chủ quan với những dấu hiệu của cơ thể mình.

Đúng giờ Sửu hôm nay 25/10/2022: THẦN TÀI mở của kho vàng, tiền tài ban xuống, 3 con giáp chẳng lo chuyện cơm áo gạo tiền, phước khí tràn lan, vận trình ngập tràn may mắn - Ảnh 3
Hôm nay, tuổi Mùi tiền bạc rủng rỉnh nhờ Chính Tài đưa đến - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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Đồng hồ điểm 20h hôm nay, 24/10, 3 con giáp này được chim báo hỷ sự, gia đạo nhiều tin vui, tình duyên khởi sắc, cuối năm cặp đôi về chung một nhà.

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