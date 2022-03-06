Đúng Chủ nhật ngày 6/3/2022: 3 con giáp gặt hái được nhiều thành công, tiền về đầy túi thoải mái tiêu xài

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Chủ nhật ngày 6/3/2022 hôm nay, tuổi Thân gặt hái được những lợi nhuận không ngờ tới. Tiền bạc không ngừng đổ về nhà. Con giáp này làm ăn thuận lợi, khách hàng nườm nượp tới mà các đơn hàng cũng về tới tấp, bận rộn không ngơi tay.

Trong ngày Hỏa Kim xung khắc, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia lại không được yên bình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, cả hai đều cần bình tĩnh dành thời gian nghe nửa kia nói chứ đừng chỉ khăng khăng với nhận định của bản thân.

Đây là thời điểm tuổi Thân sẽ thu được thành quả sau quãng thời gian cố gắng rất dài vừa qua, và thành quả này hoàn toàn xứng đáng với những gì bản mệnh đã bỏ ra. Đặc biệt, những người làm nghề tự do có thể phát tài một cách nhanh chóng. Những quyết định đúng đắn từ trước đó giúp con giáp này nhận được kết quả hiện tại.

Tuổi Tuất

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng Chủ nhật ngày 6/3/2022 hôm nay, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất đang có những bước tiến vững chắc. Tuy không tiến quá nhanh nhưng bản mệnh hài lòng với điều đó, không muốn mình nhanh vội rồi vấp ngã.

Hôm nay tuổi Tuất cũng có một ngày xã giao thuận lợi, biết cách ăn nói, dễ lấy lòng người khác. Bản mệnh có sự linh hoạt, mềm mại, biết cách đánh trúng tâm lý đối phương nên nói lời nào là hiệu quả lời đó, không cần nói nhiều mà vẫn đạt được hiệu quả cao.

Ngũ hành tương sinh tạo điều kiện để tình yêu đôi lứa thăng hoa rực rỡ, có thể đôi bên sẽ tính tới chuyện tương lai bên nhau lâu dài. Tình cảm bồi đắp theo năm tháng, đôi bên đều hiểu và thông cảm cho nhau mỗi khi khó khăn, tình yêu ngày càng bền chặt.

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng Chủ nhật ngày 6/3/2022 hôm nay, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất đang có những bước tiến vững chắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 6/3/2022 hôm nay, vận trình tài lộc của tuổi Hợi có nhiều điểm sáng, đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh. Nhiều người có doanh thu vượt trội. Người làm công việc cố định mọi việc tiến triển thuận lợi.

Trong ngày Thủy khắc Hỏa, bản mệnh nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn thay vì dành hết thời gian cho sự nghiệp hay việc kiếm tiền. Tiền bạc là vật ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại, nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó có thể bù đắp.

Về phương diện sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi…

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