Đúng 7 ngày tới, 3 tuổi gặp thời vận đổi đời hiếm có, lộc lá xung thiên, một bước lên tiên, giàu sang chóng mặt

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn chính là một trong những con giáp may mắn tài lộc đầy mình. Sau thời gian cố gắng không ngừng nghỉ, bước vào tuần đầu tháng 5, người tuổi Thìn sẽ rủng rỉnh tiền bạc hơn, các khoản thu nhập từ lương thưởng đều tăng chóng mặt. Bản mệnh tuổi Thìn vốn là người biết lo nghĩ cho tương lai, có sự chuẩn bị các khoản dự phòng nên ít khi để bản thân rơi vào trạng thái bị sức ép về tiền bạc.

Để có một tháng 5 viên mãn, người cầm tinh con Rồng hãy mạnh dạn thể hiện những ý tưởng sáng tạo của mình. Sự nghiệp phát triển, được cấp trên để mắt sẽ giúp tài vận của các Thìn ngày càng sáng. Trong tháng này, tử vi cho hay, người tuổi Thìn có thể nuông chiều bản thân hơn, dành cho mình những phần thưởng xứng đáng.

Sách tử vi Tân Sửu 2021 chỉ rõ, tuổi Dậu là con giáp vốn có nghị lực kiên cường, biết nhìn xa trông rộng nên trước khi hành động luôn có kế hoạch cụ thể. Tháng 5 tới sẽ là thời điểm thuận lợi để con giáp này hiện thực hóa những ý tưởng của mình.

Được Thần Tài ở bên trợ giúp, ngay từ tuần đầu tiên của tháng 5, những chú Gà sẽ như hổ mọc thêm cánh, càng bùng nổ về đường tiền bạc, có những cơ may hiếm có được đưa đến. Bản mệnh chỉ cần phát huy hết khả năng của mình, những tháng ngày bội thu là điều khó tránh. Tử vi chỉ rõ, Dậu nên chú ý trong lời nói của mình, tránh làm mất lòng quý nhân. Với người làm công ăn lương, Dậu nên thận trọng trong giao tiếp với đồng nghiệp và cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi sinh ra đã là những người nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Cũng bởi vậy mà đường quý nhân của những người tuổi Hợi luôn rất vượng.

Sách tử vi chỉ rõ, sự may mắn sẽ đến với Hợi từ ngày 2/5 trở đi. Vận trình suôn sẻ, gặp dữ hoá lành, gặp nguy hoá an, biến hung thành cát, Hợi làm gì cũng công thành danh toại. Với người buôn bán, tử vi nhắc nhở không nên quá phô trương thanh thế tài sản, kẻo bị dòm ngó và mất của trong vài ngày tới. Với Hợi đã có gia đình, tiền tài vững chắc khiến cuộc sống con giáp này thêm viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho quý độc giả