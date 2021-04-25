Đúng 49 ngày tới: Top con giáp được THIÊN ĐÌNH ban lộc, hồng phúc tề thiên, bội thu BẠC TỶ, đời sang trang rực rỡ

Dưới đây là những con giáp may mắn được bề trên nâng đỡ, quý nhân gọi tên, ‘bội thu’ tài lộc vào đúng 49 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Mở đầu danh sách con giáp may mắn trong 49 ngày tới chính là tuổi Ngọ. Hầu như người cầm tinh con ngựa đều là những người rất trọng nghĩa khí, có ân tất báo nên cuộc sống của họ được nhiều người mến mộ, quý nhân luôn đi theo âm thầm giúp đỡ.

Vào 49 ngày tới chính là thời điểm bùng nổ của tuổi Ngọ. Nếu thời gian trước tuổi Ngọ có gặp khó khăn về tài chính khiến họ nản lòng thì bây giờ đường tài vận bắt đầu khởi sắc, họ sẽ có những bước tiến mạnh mẽ. Trong chuyện làm ăn tuổi Ngọ sẽ có cơ hội thu về lợi nhuận, tích lũy tiền bạc thăng tiến không ngừng.

Tuổi Ngọ gặp may mắn, công việc hanh thông vào 49 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ cát tinh soi chiếu nên vào 49 ngày tới người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn trong nhiều mặt, công việc hanh thông, làm gì cũng thuận. Không những vậy, phúc khí của người tuổi Thìn vào 49 ngày tới một bước “thăng hoa”, con đường tài lộc được soi sáng, chỉ cần con giáp này cố gắng nắm bắt thời cơ, nỗ lực không ngừng thì chẳng cần lo lắng không có tiền tiêu, thăng quan tiến chức nhanh chóng.

Tuổi Thìn sắp sửa đón nhận may mắn vào 49 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bề ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong họ lại là những con người tận tâm, hết lòng vì công việc vì thế luôn được đồng nghiệp yêu quý, cấp trên đánh giá cao.

Vào 49 ngày tới người tuổi Dần như “hổ mọc thêm cánh” liên tục đón nhận may mắn về đường công danh lẫn tiền tài. Không những vậy, con đường tình duyên cũng có sự khởi sắc rõ rệt. Chỉ cần người tuổi Dần cố gắng, quyết đoán trong tất cả mọi việc thì tiền tài, tình cảm đều gặt hái quả ngọt.

Tuổi Dần đón nhận vận khí thịnh vượng, tiền vào đầy túi vào thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-49-ngay-toi-top-con-giap-duoc-thien-dinh-ban-loc-hong-phuc-te-thien-boi-thu-bac-ty-doi-sang-trang-ruc-ro-403088.html